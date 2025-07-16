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Trump’tan yeni gümrük vergisi sinyali: İlaçlara vergi ay sonunda başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ilaç sektörüne yönelik yeni bir gümrük vergisi uygulamasının ay sonu itibarıyla başlayabileceğini açıkladı. Joint Base Andrews’ta gazetecilere konuşan Trump, söz konusu vergilerin "muhtemelen ay sonunda" yürürlüğe gireceğini belirtti.

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Trump’tan yeni gümrük vergisi sinyali: İlaçlara vergi ay sonunda başlayabilir
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ABD Başkanı Donald Trump, ithal ilaçlara yönelik gümrük vergilerinin ay sonunda başlayabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, uygulamanın başlangıçta düşük oranlarda başlayacağını, ancak ilerleyen dönemde bu vergilerin “çok yüksek seviyelere” ulaşabileceğini söyledi.

 

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA