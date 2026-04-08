Trump’tan yeni İran açıklaması: 15 maddelik planın çoğu kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran’da yaşanan sürecin “verimli bir rejim değişimi” olduğunu öne sürerek, Washington ile Tahran arasında yeni bir dönemin başlayabileceği mesajını verdi.

"Uranyum zenginleştirme sona eriyor" iddiası

Trump, İran’da uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulacağını öne sürerken, ABD’nin İran ile birlikte nükleer kalıntıların temizlenmesi için çalışacağını ifade etti. Söz konusu bölgelerin, saldırıdan bu yana ABD Uzay Kuvvetleri tarafından uydu üzerinden yakından takip edildiğini belirten Trump, “hiçbir müdahale olmadığını” iddia etti.

Yaptırımlar ve tarifelerde yeni dönem

Açıklamasında ekonomik başlıklara da yer veren Trump, İran ile gümrük tarifeleri ve yaptırımların hafifletilmesi konularında görüşmeler yürütüleceğini kaydetti. Trump, hazırlanan 15 maddelik planın önemli bir bölümünde uzlaşma sağlandığını belirtti.

Silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi

Trump’ın mesajında en dikkat çeken başlıklardan biri ise üçüncü ülkelere yönelik uyarı oldu. İran’a askeri ekipman sağlayan ülkelerin ABD ile ticaretinde ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirten Trump, bu ülkelere yüzde 50 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. Söz konusu uygulamanın istisnasız şekilde yürürlüğe gireceği vurgulandı.