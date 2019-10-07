Trump’tan yine yaptırım tehdidi

07 Ekim 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Suriye ile ilgili son kararının ardından Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullandı.

ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaştı.

Dolar 5.83'ü geçti

Trump'ın bu söyleminin ardından gün boyu yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar kuru, 5.83 seviyesine yükseldi.

Cuma günü kapanışta 5.70 seviyesinde olan dolar/TL, Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklamasının ardından güne sınırlı yükselişle başlamıştı. Piyasaların kapanış saatlerinde 5.75 seviyesinde olan kur, Trump'ın tehdit tweeti sonrasında 5.80'i geçti.

5.8360'a kadar çıkan kur, saat 20.33 itibariyle 5.8330 civarında hareket ediyordu. Bu seviye itibariyle TL'deki günlük kayıp yüzde 2,4 olurken, dolar/TL 30 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Piyasalar ilk açıklamanın ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.

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Kaynak: AA