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Truss: ABD ile ticaret anlaşmasını 2021 ortasına dek imzalamak istiyoruz

Birleşik Krallık ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının 2021 ortasına dek tamamlanması planlanıyor.

Truss: ABD ile ticaret anlaşmasını 2021 ortasına dek imzalamak istiyoruz
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Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss, ülkesinin ABD ile gelecek senin ortasına kadar bir ticaret anlaşması imzalamayı istediklerini açıkladı.

Truss bir dergiye yaptığı açıklamada, "İki taraf da beklentilerini açıkça ortaya koydu. Şimdi bu talepleri inceleyerek, anlaşmanın temellerini oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Truss ayırca, ABD başkanlık seçimleri öncesinde mümkün olduğu kadar aşama kaydetmenin hedeflendiğini ifade etti.

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