Truss: Önceliğim İngilizleri ekonomik şoklardan korumak

İngiltere Başbakanı Liz Truss, önceliğinin İngiltere vatandaşlarını küresel ekonomik şoklardan korumak olduğunu söyledi.

Ortaya koydukları mini bütçenin bu çerçevede doğru karar olduğunu savunan Truss, dünya genelinde piyasalarda zorlu zamanlar ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Hükümet doğru şeyi yaptı. Ben zorlu kararları almaya ve doğru şeyi yapmaya hazırım" dedi.

BBC'ye konuşan Truss, piyasaları şoke eden mini bütçeyi geri çekip çekmeyeceği sorusunda "Bu soruda yer verilen önermeleri kabul etkiyorum. Zorlu ekonomik zamanlarla ile karşı karşıya olduğumuzu inkar edemem. Ancak bu küresel bir problem. İngiliz hükümeti olarak bu zorlu zamanda doğru şekilde hareket ettik" yanıtını verdi.

Hanehalkları ve iletmeleri artan enerji faturalarından korumak için acil adım atmaları geretiğini ve bunu yaptıklarını savunan Truss, "Bu zorlu kararlar almak demekti ve ben Başbakan olarak bunu yapmaya hazırdım, çünkü benim için önemli olan ekonomimizi büyütmeye devam etmek" dedi.

Uluslararası piyasalarda çok zorlu ve fırtınalı günlerin yaşanmakta olduğunu savunan Truss, "Dünya genelinde para birimleri baskı altındalar. Ben güçlü paraya inanıyorum" ifadelerini kullandı.