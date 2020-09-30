TSB Bank 164 şubesini kapatarak 969 kişinin işine son verecek
TSB Bank 164 şubesini kapatacağını 969 kişinin işine son vereceğini açıkladı.
Sabadell Group bünyesindeki İskoçya merkezli TSB Bank'tan yapılan açıklamada, COVID-19 krizi sebebiyle bankanın 164 şubesinin kapatılacağı ve 696 kişinin işine son verileceği duyuruldu.
TSB Bank CEO'su Debbie Crosbie, "Şube kapatmak hiçbir zaman kolay olmadı, ancak müşterilerimizin dijital bankacılığa yönelmeye başladı. Bankamızı geleceğe hazırlamak için müşteri deneyimi konusunda geliştireceğiz" dedi.
TSB'nin bu hamlesi ile, Whitbread, Virgin Atlantic ve Costa Coffee gibi işten çıkarma yoluna giden Birleşik Krallık menşeli işletmeler arasında yer aldı.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi ağustos ayında COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana 730 bin kişinin işini kaybettiğini açıklamıştı.