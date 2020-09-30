ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • TSB Bank 164 şubesini kapatarak 969 kişinin işine son verecek

TSB Bank 164 şubesini kapatarak 969 kişinin işine son verecek

TSB Bank 164 şubesini kapatacağını 969 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

TSB Bank 164 şubesini kapatarak 969 kişinin işine son verecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Sabadell Group bünyesindeki İskoçya merkezli TSB Bank'tan yapılan açıklamada, COVID-19 krizi sebebiyle bankanın 164 şubesinin kapatılacağı ve 696 kişinin işine son verileceği duyuruldu.

TSB Bank CEO'su Debbie Crosbie, "Şube kapatmak hiçbir zaman kolay olmadı, ancak müşterilerimizin dijital bankacılığa yönelmeye başladı. Bankamızı geleceğe hazırlamak için müşteri deneyimi konusunda geliştireceğiz" dedi.

TSB'nin bu hamlesi ile, Whitbread, Virgin Atlantic ve Costa Coffee gibi işten çıkarma yoluna giden Birleşik Krallık menşeli işletmeler arasında yer aldı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi ağustos ayında COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana 730 bin kişinin işini kaybettiğini açıklamıştı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap