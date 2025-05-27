TSMC Avrupa çip tasarım merkezini Münih'te açacak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, Avrupa’daki ilk tasarım merkezini Almanya’nın Münih kentinde açacak. Merkez, otomotiv ve yapay zeka gibi alanlara odaklanacak.

TSMC Avrupa Başkanı Paul de Bot, şirketin 2025 Teknoloji Sempozyumu’nda yaptığı açıklamada, Münih Tasarım Merkezi’nin otomotiv, endüstriyel, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlara odaklanacağını belirtti. De Bot, merkezin Avrupalı müşterilerin enerji verimli ve yüksek yoğunluklu çip tasarımı süreçlerinde destek sunacağını söyledi.

Almanya’da çip üretimi için ortak yatırım

TSMC, Infineon, NXP ve Bosch ile birlikte Almanya’nın Dresden kentinde European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) adını taşıyan büyük ölçekli bir çip üretim tesisi kurma hazırlıklarını da sürdürüyor. Bu yatırımla birlikte şirket, Avrupa’daki varlığını üretim ve tasarım tarafında daha da güçlendirmeyi hedefliyor.