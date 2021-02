Tüm umutların bağlandığı aşıda sorunlar sürüyor

Takip Et

Deniz KILINÇ

Yaklaşık bir yıl önce dünyaya yayılan COVID-19 salgını, geçen aylarda görülen daha bulaşıcı ve ölümcül varyantıyla küresel bir risk olmaya devam ediyor. Çoğu ülkenin başlattığı aşı kampanyalarında 62 ülkede toplam 98,3 milyon doz aşı yapılırken, henüz ilk dozun bile ulaşmadığı birçok ülke var. İlaç şirketlerinin aşı çalışmaları devam ederken, ülkelerin aşı yarışı da sürüyor.

İsrail’de aşılama yüzde 33’ü aştı

İlaç şirketlerinin karşılaştığı üretim ve tedarik sıkıntıları, aşı yarışında bazı ülkelerin geride kalmasına neden oldu. Bloomberg’e göre, dünya genelinde şimdiye kadar 62 ülkede 98,3 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusun yüzde 33,9’unun en az bir doz aşılandığı İsrail’de ülke genelinde nüfusun yüzde 19,7’si tamamen aşılandı. ABD’de nüfusun henüz yalnızca yüzde 1,8’i tamamen aşılanırken, yılın ikinci yarısına kadar nüfusun yarısını aşılamayı hedefleyen Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 100 kişi başına 31 doz aşılama yapıldı. Aralarında Ukrayna, Vietnam, Tayland ve Afrika’nın büyük bir kısmı olmak üzere henüz birçok ülkede ise aşılama başlamadı.

Brexit sonrası aşı tartışması yeni siparişle hafifledi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AstraZeneca’nın bloğa mart ayı sonuna kadar ek dokuz milyon doz aşı göndereceğini açıkladı. Söz konusu eklemeyle yılın ilk yarısında AB’ye toplam 40 milyon doz aşı ulaşması beklenirken, von der Leyen ayrıca BionTech/Pfizer’in de yılın ikinci yarısında AB’ye ek 75 milyon doz teslim edeceğini ve 2021 genelinde alınacak toplam doz sayısının 600 milyona ulaşacağını söyledi. İngiltere ise AstraZeneca’nın yanında, henüz onaylanmayan Fransız Valneva aşısından 40 milyon doz daha sipariş etti ve ülkenin toplam siparişi 100 milyon doza ulaştı. Yapılan anlaşmalar bir süredir AB, İngiltere ve AstraZeneca arasındaki tartışmayı dindirdi. AstraZeneca’nın Belçika ve Hollanda fabrikalarındaki üretim sorunları sebebiyle aşı teslimatında gecikme olacağı uyarısı AB’yi hareket geçirmiş ve bloğun kendi sınırları içinde üretilen aşılara ihracat kontrolü uygulamasının eleştirilerle karşılaşmasıyla AB kararını geri çekmişti.

ABD aşıyı adil dağıtmıyor

New York City sağlık yetkilileri tarafından pazar günü yayınlanan verilere göre, COVID-19 aşısı yapılan New York sakinlerinin neredeyse yarısı beyazdı, bu da şehirdeki herhangi bir azınlık grubunun iki katından fazla. Aralıktan bu yana aşısı yapılan yüz binlerce New Yorklu’nun yüzde 48'ini beyazlar oluşturuyor. Siyahiler, dozların yüzde 11'ini alırken, yüzde 15'i Asyalılara ve yüzde 15'i şehirdeki Latinlere gitti. CNN’e göre ise ABD'nin 14 eyaletini kapsayan aşılama çalışmasında, beyazların aşılanma oranı yüzde 4'ün üzerinde tespit edilirken siyahilerin yüzde 1,9'da, Latin nüfusun ise yüzde 1,8'de kaldı.

65 yaş üstüne aşı tartışmaları

Almanya aşı danışma komisyonu (STIKO) geçen hafta AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kesim üzerindeki etkisinin henüz belirlenmemesi sebebiyle söz konusu aşının yalnızca 18-64 yaş arasındaki nüfusa yapılmasını tavsiye etmiş, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise AstraZeneca aşısının yaşlı nüfusta bağışıklığı güçlendirdiğine dayanarak 18 yaş üstündeki kişiler için aşıyı onaylamıştı. AstraZeneca aşısı, BionTech/Pfizer ve Moderna’nın ardından EMA tarafından onaylanan üçüncü aşı olurken, Almanya raporu ve AB onayı 65 yaş üstü nüfusun aşılanma süreci kapsamında çelişiyor. STIKO raporu söz konusu tavsiyenin aşının 65 yaş ve üstü yaş grubu üzerindeki etkisine yönelik yeterli veri bulunmaması sebebiyle yapıldığını açıkladı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda AstraZeneca aşısı yapılan 65 yaş üstü 660 kişiden yalnızca 2 kişinin hastalandığı ortaya koyuldu.