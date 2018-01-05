Tunus ve BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

05 Ocak 2018

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Tunus arasında, BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları'na ait seferlerin durdurulmasına yol açan krizinin sona erdiği bildirildi.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında Tunuslu kadınların Emirates Havayolları şirketine ait uçuşlara alınmaması nedeniyle ortaya çıkan ve BAE'li şirketin Tunus'a uçuşlarını durdurduğu krizin aşıldığı, şirketin Tunus'a uçuşlarına devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Tunus'un söz konusu kararı, BAE ile çeşitli seviyelerde kurulan iletişim, BAE'li şirketin uluslararası kanunlar ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Tunuslu kadınlara ilişkin uyguladığı vize yasaklarını kaldırması çerçevesinde aldığı belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan yazılı açıklamada da uçuşların durdurulmasından önce uygulanan ve "güvenlikle ilgili yoğun temas ve Tunus tarafından alınan bilgilerle" ilgili prosedürün yeniden uygulanmaya başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Tunus yönetiminin BAE havayolu şirketinin taşıdığı endişeyi ortadan kaldıracak bilgi paylaşımında bulunma konusunda gösterdiği hassasiyetin takdir edildiği kaydedildi.

BAE ile Tunus arasında uçuş krizi

Kaynak: AA