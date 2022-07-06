Tunus’ta fosfat üretimi 2 milyon tonu aştı

Tunus haber ajansı TAP'ta, Gafsa Fosfat Şirketinin üretimiyle ilgili açıklamalara yer verildi. Şirketin, ülkenin güneybatısındaki Ummul Arais ve Er-Redif'deki üretiminin durmuş olmasına rağmen yılın ilk 6 ayında 2 milyon 13 bin ton fosfat ürettiği ve bunun 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şirketin, şu ana kadar, en iyi durumda bile 6 aylık üretiminin bir milyon 900 bin tonu geçmediği kaydedildi.

Tunus'un güneyindeki başlıca istihdam kaynaklarından olan Gafsa Fosfat Şirketi, istihdam talebiyle düzenlenen gösteriler nedeniyle on yıldır üretimde gözle görülür bir düşüş yaşıyordu.