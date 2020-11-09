Tunus'taki Libya barış görüşmeleri başladı

09 Kasım 2020

Libya'nın geleceğinin görüşüleceği Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan barış görüşmeleri bugün Tunus'ta başladı. Görüşmelerde Libyalı tarafların seçimlere gitmek için mutabakat sağlaması hedefleniyor olsa da engeller mevcut.

BM Libya temsilcisi Stephanie Williams, müzakereleri yaklaşık on yıldır devam eden karmaşa ve iç savaşı sona erdirmek için yakalanan en iyi fırsat olarak niteledi.

Williams, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied'in de katıldığı toplantıda, "Yol güllerle bezeli olmayacak ve (bu yolda yürümek) hiç de kolay olmayacak" dedi.

Görüşmelere katılan taraflar öncelikli olarak geçen ay mutabık kaldıkları ateşkesi nasıl uygulayacaklarını ele alacaklar. Toplantıya Libya ve bölgeden farklı BM'nin belirlediği 75 kişi katılıyor.

Libya'da uluslararası tanınırlığı olan hükümet güçleri (UMH) ile Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu (LUO) güçleri arasında 2014'ten beri çatışmalar yaşanıyordu.

Türkiye bu çatışmalarda UMH'nin yanında yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır LNA'yı destekliyordu.

Kaynak: Reuters