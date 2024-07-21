Turistlere öfke dolu sözler: 'Kamu hizmetlerini tüketiyorlar'

İspanya'nın Balear Adaları'ndan Mayorka'da da turizme karşı büyük bir tepki oluşmuş durumda.

BBC’nin Avrupa muhabiri Nick Beake, Mayorka sahillerin turistlerle dolup taştığını ve park yeri bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaleme aldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ada’nın başkenti Palma'da yaşayan 31 yaşındaki tek çocuk annesi Sonia Ruiz, Mayorka’da yaşanan rekor turizmin getirdiği gelirden pay alamadığını anlatıyor.

Ruiz, ev sahibinin evden çıkmalarını istediğini ancak kiralar sürekli arttığı için yeni bir yer bulmakta zorlandığını vurguluyor.

Ruiz ve partneri ayrılmalarına rağmen geçinmek için beraber yaşamaya devam ediyor:

“Ev sahipleri birkaç aylık depozito istiyor. Bazıları çocuk istemediklerini, hayvan istemediklerini bile söyledi. Çok sayıda insan ev arıyor.”

Ruiz de çok sayıda adalı gibi bu durumdan sorumlu tuttuğu turizme karşı protestolara katılanlardan.

Aktivistlere göre yaz aylarında kiralanan evler yüzünden konut maliyetleri artıyor.

“Bu tür bir modeli sürdürmek imkansız,” diyen 25 yaşındaki Pere Joan Femenia, "Daha Az Turizm, Daha Fazla Yaşam" adlı hareketin parçası.

Femenia’ya göre turistler ayrıca kamu alanlarını, kamu hizmetlerini ve doğal kaynakları da tüketiyor.

Femenia, aktivizme beş yıl önce Greta Thunberg'in iklim hareketinin bir parçası olarak başlamış, ancak odak noktası adadaki yaşam maliyetine kaymış:

“İşletmeler, geleneksel ürünler satan dükkanlardan dondurma satan çok uluslu şirketlere dönüşüyor ve kimliğimizi kaybediyoruz. Kültürümüzü korumak istiyoruz.”

Uçuşlara ve gemilere sınırlamalar

Femenia, meydanı dolduran kalabalıkların ve sokak satıcılarının ötesindeki limanı işaret ederek bazı yolcu gemilerinin her gün adaya yaklaşık 12 bin ziyaretçi bıraktığını açıklıyor.

Mayorka’nın hayatta kalmak için giderek artan turizme ihtiyaç duyduğunun bir mit olduğunu ve aslında birçok yerlinin yaşamayı artık karşılayamadığı için ayrılmaya hazırlandığını söylüyor.

Femenia’ya göre gelen uçuşlara ve yanaşan yolcu gemilerine sınırlamalar getirilmesi, adadaki baskıyı hafifletebilir.

İspanya’nın istatistik kurumuna göre Minorka ve İbiza’nın da arasında bulunduğu Balear Adaları'nda en çok rağbet gören yer Mayorka.

Geçen yıl adaları 14 milyon yabancı turist ziyaret etti.

Adaları ziyaret eden uluslararası ziyaretçi sayısının 2022'ye kıyasla geçen yıl yüzde 9 arttığı, harcamaların ise yüzde 16 yükseldiği kaydediliyor.

İspanyol ziyaretçiler de hesaba katıldığında, Balear Adaları'nı bu yıl 20 milyon kişi ziyaret edebilir.

Turistlerin ne kadar faydalı olduğuna tartışma sadece Mayorka’da değil, İspanya’nın diğer bölgelerinde ve Avrupa’nın kalanında da yürütülüyor.

Barcelona’da turistlerin su tabancalarıyla ıslatıldığı bir protesto düzenlendi.

BBC’ye konuşan İngiliz turist Adam Green ise, “Turistler burayı canlandırıp para kazandırmıyor mu? Neticede insanlar dünyayı geziyor. Turist olmazsa iş olmaz, maaş olmaz, hiçbir şey olmaz. Onlar da buna bağlı değil mi?” açıklamasında bulunuyor.