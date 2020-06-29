Turizm sektörünün kaderini 'yeni vakalar' belirleyecek

29 Haziran 2020

HİLAL SARI

Avrupa Birliği (AB) liderleri temmuzda AB dışına da sınırlarını açmaya hazırlanıyor. Ancak üye ülkeler henüz nihai kriter ve ölçütler üzerinde bir karar vermedi. Mevcut dönem AB başkanlığını bu hafta Almanya’ya devredecek Hırvatistan’ın birliğe epidemiyolojik kriter tavsiyesi “Son 14 günde tespit edilen vaka sayısının 100 bin nüfusa oranının 16 ila 20 arasında veya altında seyretmesi”. Birliğin COVID-19 mücadelesinin başındaki Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de (ECDC) sitesinde ülke bilgileri bölümünde “Son 14 gün yeni vaka/ 100 bin nüfüs” ve “Son 14 gün ölüm/1 milyon nüfus” verilerini paylaşıyor (bkz. grafik). Bu da turizm sektörünün yeniden turist ağırlamasını isteyen Türkiye gibi ülkeler için ‘yeni vaka’ sayılarının en önemli verilerden biri olacağı anlamına geliyor.

Hırvatistan’ın önerdiği kriterle liste dışı kalırız

ECDC verilerine göre, Hırvatistan'ın önerisi (son 14 gün yeni vakaların 100 bin nüfusa oranı 20’nin altında olmalı) seyahat için kriter olarak alınırsa ABD, Meksika, Güney Amerika’nın büyük bir bölümü, Güney Afrika, Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Afganistan’ın da aralarında olduğu birçok ülkeye seyahat uyarıları devam edecek. Türkiye’nin de son 14 gün vaka sayısı 100 bin nüfusa oranla Hırvatistan’ın önerdiği 20’nin hafif üzerinde.

Norveç’in kriterinde Türkiye iyi durumda

Norveç, AB içi sınırlar açılmış olmasına rağmen, vatandaşlarının 15 Temmuz’dan itibaren 'sağlık bakanlığının belirlediği kriterlere uyan' Avrupa Ekonomik Bölgesi veya Schengen ülkelerine seyahat edebileceğini ve dönüşte karantina uygulanmayacağını duyurdu. Kriter ise "Son 14 günde pozitif çıkan COVID-19 test sayısının toplam testlerin yüzde 5’inin altında olması." Türkiye’de son açıklanan verilere göre (45 bin 213 testin bin 392’si pozitif) bu oran yüzde 3 ve son 14 gündür de buna yakın oranlarda seyretmekteydi. Norveç, 15 Haziran’da AB'nin birlik içi seyahat kısıtlamalarını kaldırarak nihai kararı ülkelerin kendisine bırakması sonrası, Danimarka, İzlanda, Finlandiya ve İsveç adası Gotland’dan karantinasız girişlere kapısını açmıştı. İrlanda da İngiltere'den girişlere 14 gün karantina uygulamayı sürdürecek.

Test, temas takip ve tedavi de kriter olacak

AB'nin taslak belgesine göre ülkeler kaç test yaptıkları, temas takibini ve tedaviyi nasıl yaptıkları, verilerinin güvenilirliği ve AB'ye uyguladıkları seyahat kısıtlamaları gibi kriterler açısından da değerlendirilecek. Detaylar bu çarşamba Brüksel’de tartışılmaya devam edecek.

İki bakan Almanya’ya ‘yakın markaja’ gidiyor



Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahatlerin önünü açması için Ankara yeni bir süreç başlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gidecek. Türkiye’nin COVID-19 salgınına yönelik aldığı önlemleri ve konaklama tesislerinde uygulanan sağlıklı turizm programını Alman yetkililere anlatacak olan Ersoy ve Çavuşoğlu’nun bu ziyaretinin amacı, Turizm Bakanlığı kaynaklarına göre AB’nin seyahat kararlarında kilit öneme sahip Almanya’yı ‘yakın markaja’ almak. İki Türk bakanın Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüşmesi bekleniyor. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği (TCWTA) Genel Sektreteri Hüseyin Baraner, bir sağlık bakanı yardımcımızın da 2 Temmuz’da bakanlarla ve Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’la birlikte Berlin’de olacağını ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) yetkilileriyle bir araya gelmesinin öngörüldüğünü belirtiyor.



Almanya’nın kriteri ‘100 bin nüfusa 50 yeni vaka’



Almanya’nın COVID-19 krizindeki en yetkili otoritesi RKI, risk sınıflandırmasında bir ülkenin ’güvenli’ kategorisinde yer alması için son 7 gün içindeki yeni vaka sayısının 100 bin nüfusa oranla en fazla 50 olması gerektiğini belirtiyor. Spiegel haberinde Türkiye’nin bu eşiğin üzerinde olduğu belirtilse de ECDC resmi verilerine göre Türkiye’de bu veri 20’nin biraz üzerinde. Maas da İspanya’nın bu eşiği geçmesi durumunda sınırlarını tekrar kapatmasını önerdi.



‘Sıtma ilacı yüzünden’



Öte yandan Alman yayın kuruluşu Der Spiegel, Türkiye’ye seyahat uyarılarının kaldırılmamasının nedeninin Türkiye’nin COVID-19 tedavisinde Almanya’da henüz riskleri netleşmemesi nedeniyle kullanılması yasak olan sıtma ilacı hidroksiklorokini kullanması olduğunu öne sürdü. Spiegel haberinde “Dışişleri Bakanlığı açısından Almanya hükümeti seyahat uyarısını bu nedenle gevşetemiyor” ifadeleri yer aldı.



Türkiye İngiltere’nin ‘güvenli’ listesinde olabilir



İngiltere de seyahat edilebilir ülkeler listesini bu hafta yayınlayacak ve İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkiye’nin Air Bridge/Travel Corridor oluşturulacak başka bir deyişle seyahate açılacak listede olmasının beklendiğini yazdı. BBC haberine göre Türkiye’nin, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Finlandiya ve Belçika ile birlikte seyahat sınırlamalarının kaldırılacağı ülkeler arasında olması ancak Portekiz ve İsveç’in yüksek vaka sayıları nedeniyle listede olmaması bekleniyor. Türkiye’nin İngiltere Büyükelçiliği de 1-25 Haziran arasında 23’u ulusal basın kuruluşu olmak üzere İngiliz basınında 41 haberde Türkiye’ye ilişkin pozitif algı yaratan haberler yapıldığını belirtiyor. Haberlerde Türkiye’nin COVID-19 sonrası turizm alanında getirdiği yeniliklere ve aldığı önlemlere dikkat çekiliyor. TUI ve Lastminute.com ve Eurotunnel gibi turizm acenteleri ve aracı kurumları, İngiliz turistlerin Avrupa tatil rezervasyonlarında geçen hafta boyunca çok ciddi artışlar yaşandığını belirtiyor. 6 Temmuz’da İngiltere’nin seyahat yasaklarını kaldıracak ancak güvenli ülke listesi henüz belli değil fakat ülkeler için trafik ışıklarına benzer ‘yeşil’ ‘sarı’ ve ‘kırmızı’ kodları bulunan bir sistemle seyahat yasaklarını kontrol edecek. Durum kötüleşirse bir ülke tereddütsüz yeşilden kırmızıya çevrilebilecek. TUI İrlanda ve İngiltere sözcüsü geçen hafta İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere tatil rezervasyonların haftalık bazda yüzde 50 yükseldiğini söylerken, Lastminute.com ise özellikle İspanya’ya olmak üzere toplam tatil satışlarının geçen hafta önceki haftaya göre 80 arttığını belirtiyor.