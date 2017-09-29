"Türk-Amerikan bilim kültürü oluşturamadık"

29 Eylül 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEWYORK - ABD'de kısırlık ve tüp bebekle ilgili geliştirdiği yöntemi "Uslu yöntemi" olarak dünya tıp litaratürüne kazandıran Türk bilim insanı Bahar Uslu, Amerika'da Türkler'in birlik olamamaları ve dağınık bir sosyal görüntü oluşturmaları nedeniyle bilim alanında ortak bir bilim kültürünün oluşturulamadığını söyledi.

ABD'de göçmenlerin her alanda olduğu gibi bilime de katkılarının büyük olduğunu kaydeden Uslu, Türk kökenli bilim insanlarının sayılarının son 10 yılda gittikçe arttığını ifade etti.

Uslu, "Bu anlamda ismini pozitif bir yere taşıyan ülke görünümündeyiz ama o dönemde yapılacak olan kendi laboratuvarını kuran Türk bilim insanlarının ülkesinden asistan ve yardımcı eleman çağırması olmalıydı. Bunu yapamamışız. Türkler olarak dağınık bir sosyal görüntü sergiliyoruz. Birbirimize el vermeliyiz diye düşünüyorum. Yapsaydık şimdi kendi Türk-Amerikan bilim kültüründen söz ediyor olabilirdik." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda eğitimci de olan Uslu, dünya vatandaşı olmanın önemli olduğunu gençlere aktardığını ifade ederek, öğrenim dilinin çok küçük yaşlardan başlayarak ortak bilim dili olan İngilizce ağırlıklı olması gerektiğini savundu. Uslu, şöyle devam etti:

"O zaman 1-0 önden başlıyorsunuz. Bu demek değildir ki Türkçeyi kullanmayalım. Tam tersine o zaman Türkçemizi anlamaya, karşılaştırmaya başlıyoruz. Ülkemizdeki gençlere el vererek yanımıza çağırmalı, ortak projelerle köprü olmalıyız. Benim burada olma amacım ve çocukluk rüyamdır bu."