Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Toner, "Mustafa Ödülü"ne layık görüldü

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, kanser tedavisinde geliştirdiği mikroakışkan teknolojileri nedeniyle Mustafa Ödülü’ne layık görüldü.

Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından, İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve bilim insanları arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla 2 yılda bir verilen ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın adını taşıyan ödül töreni, Tahran'daki Vahdet Salonu'nda düzenlendi.

Törene, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Afşin, İslam ülkelerinden çok sayıda bilim insanı, yabancı diplomatik temsilciler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üst düzey yöneticileri ve davetliler katıldı.

3 bilim insanı ödüle layık görüldü

Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Salihi, törende yaptığı konuşmada, 5 bin 248 bilim insanı arasından 3 seçkin bilim insanının seçildiğini belirtti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi​​​​​​​ Öğretim Üyesi, Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Toner, kanserin tedavisinde nadir hücrelerin tespitine yönelik geliştirdiği mikroakışkanlar teorisi dolayısıyla, bu ödüle layık görülen 3 bilim insanından biri oldu.

Prof. Dr. Toner, törendeki konuşmasında, ödül kazandığı çalışmaların mühendislik kısmının, mikroakışkanlar teorisi konularıyla ilgili, klinik ve uygulamalı kısmının da kanserin tedavisiyle bağlantılı olduğunu anlattı.

Geliştirdiği cihazların milyarlarca kan hücresi arasından kanser hücrelerini bozulmadan ayırabildiğini belirten Toner, bu yöntemin, kanserin erken teşhisinde ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Toner'in geliştirdiği CTC-Chip ve ardından gelen CTC-iChip, milyarlarca kan hücresi arasından kanser hücrelerini bozulmadan ayırabiliyor. Bu yöntem, kanserin erken teşhisinde ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde devrim niteliği taşıyor. Ayrıca Cluster-Chip ile kan dolaşımında kümeler halinde bulunan tümör hücre grupları tespit edilebiliyor.

Ödül alan diğer iki bilim insanı ise Perovskite güneş hücreleri çalışmasıyla Hint bilim insanı Muhammed Khaja Nazeeruddin ve yapay zeka algoritmaları alanındaki çalışmaları dolayısıyla İranlı bilim insanı Vahab Mirrokni oldu.