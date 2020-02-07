Türk helikopteri Hindistan’ı karıştırdı

07 Şubat 2020

Kerim ÜLKER



Hindistan ve Türkiye arasında yaşanan Cammu Keşmir krizi, sadece siyaseti değil, ekonomiyi de etkiliyor. Türk şirketlerinin aldığı ihalelerin tekrar gözden geçirileceği haberlerinin geldiği Hindistan’dan resmi ziyaretler de iptal ediliyor. Hindistan Başbakanı Narenada Modi’nin geçen yılın sonunda planladığı Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle gün yüzüne çıkan iki ülke arasındaki krizin etkileri sürerken ülkede yaşanan bir fuarda sergilenen Türk helikopteri karmaşaya neden oldu.

Hindistan’da düzenlenen DefExpo 2020 Uluslararas Savunma Fuarı için kullanılan ilanlarda Türk helikopteri T129 Atak Helikopteri’nin yer alması ülkede siyasi bir kriz yarattı.



Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh’in çağrı yaptığı fuar reklamlarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAS) tarafından üretilen Türkiye bayraklı T129 Atak fotoğrafının yer almasının uygun olmadığını yazan Hint gazeteleri suçun Milli Savunma Bakanlığı’nda olduğunu iddia etti.

Başbakan Narendra Modi’nin de katılıp silah testi yaptığı fuara, 40 ülkeden 1000’den fazla şirket katıldı. Türk ürünü T129 Atak’ın fark edilmesinin ardından posterler yerlerinden söküldü.



Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık sipariş



2018’de Pakistan’a 1 milyar dolar değerinde 4 korvet satan Türkiye, ardından 1.5 milyar dolar değerinde 30 adet T129 ATAK helikopter satışı için sözleşme imzalamıştı. 30 helikopter, 2023’e kadar teslim edilecek.

Hatırlanacağı üzere 25 Eylül 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dile getirdiği Cammu-Keşmir ile ilgili sözleri Hindistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Hint basını, bu sözlerin ardından 3 Türk şirketinin ortaklığıyla kurulan TAİS'in kazandığı 2,3 milyar dolarlık ihalenin iptal edilebileceğini yazmıştı.