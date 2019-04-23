Türk şirketin çalışanları sokağa çıktı

23 Nisan 2019

Kerim Ülker

Türk şirketlerinin son dönemde en fazla yatırım yaptığı ülkelerden biri Pakistan'ta protestolar başladı. Son birkaç gündür devam eden protestolarda; izin yasağı uygulandığını, maaşların ise ödenmediğini söyleyen yüzlerce çalışan miting düzenledi.

Pakistan'da temizlik, ulaşım, çöp toplama gibi hizmet ve altyapı çalışmalarıyla tanınan Albayrak Grubu'nun çalışanları ülkenin önemli kentlerinden Rawalpindi'de sokağa çıktı.

İzin yasağı ve maaş krizi

Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ve üstlenici Albayrak çalışanları, kendilerine tatil yasağı uygulandığını belirtti ve şirket yönetiminin personel karşıtı politikalarına son vermesini istedi.

Pakistan medyasında çıkan haberlere göre çalışanlar, çöp toplamama kararı aldı ve kamyonların çalışmasını engelledi. Çalışanlar, taleplerinin karşılanmadığı takdirde WASA yönetimine karşı belirsiz bir süre boyunca tam bir grev yapacakları konusunda uyardılar.