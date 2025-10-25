Türk şirketinin Hong Kong’da denize çakılan kargo uçağının kara kutuları bulundu

Hong Kong Hava Kaza Araştırma Kurumu (AAIA), geçen pazartesi günü Hong Kong’da denize düşen B744 tipi kargo uçağının kara kutularını çıkardı.

Uçağın kuyruğu, cuma gecesi saat 22.41’de profesyonel bir ekip tarafından denizden çıkarılarak bir platform üzerine alındı. Aynı gün uçağın bir motoru ve iniş takımı da sudan çıkarıldı.

Enkaz kaldırma operasyonunun birkaç gün daha devam edeceği, havaalanındaki uçuş trafiğinin normal seyrettiği bildirildi.

Uçak, pazartesi sabahı saat 03.53’te iniş yaptıktan sonra pistin kuzey bölümünden kayarak pist dışına çıktı.

Kargo uçağı, pist çevresini devriye gezen iki güvenlik görevlisinin bulunduğu araca çarptı ve her iki araç birlikte denize sürüklendi.

İki güvenlik görevlisi öldü

Dört kişilik uçuş ekibi kurtarıldı, ancak iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Kara kutularda deniz suyu girişi olduğu belirtildi. Cihazlar ayrıntılı inceleme için laboratuvara gönderildi.

Uzmanlar, kazanın sebebini belirlemek için; kara kutu verilerini, mürettebat görüşmelerini, enkaz incelemelerini, bakım kayıtlarını, meteorolojik koşulları birlikte analiz edecek.