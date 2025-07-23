Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığında flaş gelişme! Bulgaristan resmen duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu’nun hazırladığı Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu belgeyi üye ülkelere gönderdiğini duyurmuştu.

Bolat’ın aktardığına göre; yeni dönemde ilk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, sonra 2 yıla kadar, sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak.

AB Komisyonu’nun harekete geçmesinin ardından Avrupa’dan haberler gelmeye başladı.

Bulgaristan yeni düzenlemeyi duyurdu

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, Bulgaristan hükümetinin Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdiğini ve verilecek vize süresini uzattığını bildirdi.

AA'nın aktardığına göre; Borşoş, hükümetin olağan oturumunun ardından yayımladığı görüntülü mesajında, "15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım" dedi.

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Borşoş, "Bu, 3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

'Bizim için son derece önemli'

Uzun süreli vize alabilmek için daha önce alınan vizelerde herhangi bir ihlal olmaması şartı getirildiğini aktaran Borşoş, şunları kaydetti:

"Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır."

Bulgaristan'a Türkiye'den ne kadar turist gitti?

Bakan Borşoş ayrıca, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre Bulgaristan'a gelen Türk turistlerin genel sayısında yüzde 60 artış kaydedildiğini de aktardı.

Borşoş, "Bu etkileyici bir artış. Turizmimiz için önemli olan Türkiye'den gelen turistlerin sayısına bakıldığında, ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü" diye konuştu.