Türk ve Çinli şirketler ortaklık için masaya oturdu
Fortune Global 500’de 239. sırada yer alan Çinli enerji şirketi CEEC, Türk firmaları ile bir dizi görüşme yaptı. G20 YEA Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han, “Şu ana kadar 50’den fazla Türk şirketinden ortaklık teklifi aldık” dedi.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD), Pekin’de açtığı Çin Merkezi ilk projesini hayata geçirdi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin enerji devlerinden CEEC (China Energy Engineering Corporation) üst düzey yöneticileri, tedarikçi firmalarla görüşmek için İstanbul’a geldi.
TÜGİAD ve G20 YEA Çin Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Küresel Tedarik Zinciri Yönetim Platformu tanıtım toplantısı için İstanbul’da bulunan CEEC yöneticileri, platformun işleyişi ve firmalara sağladığı avantajları anlattı. İki gün süren etkinlikte firma temsilcileri, Türk firmaları ile B2B görüşmeler yaptı.
“Enerji firmalarına garantili ürün temini”
Etkinlikte konuşan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Bu organizasyonda, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren 90’dan fazla firma yer alıyor. Katılımcılar arasında TÜGİAD üyeleri ve enerji şirketleri ve farklı sektörlerden firmalar da bulunuyor.
Partnerimiz olan CEEC, Global Fortune 500 listesinde 239’uncu sırada yer alan, uluslararası ölçekte güçlü bir firma. Başkanları, başkan yardımcıları ve üst düzey ekipleri bizimle birlikte. CEEC’nin büyük hacimli satın alma gücü ve stok kapasitesi sayesinde, Türk enerji firmalarına sabit fiyat, uzun vadeli tedarik ve garantili ürün temini gibi önemli avantajlar sunulacak. Eğer bir firma, Türkiye’de veya başka bir ülkede geliştirdiği bir projeye yatırımcı veya ortak arıyorsa, CEEC ya da iştiraklerinden biri bu sürece ortak olabilir” ifadelerini kullandı.
Ortaklıklarda enerji öne çıkıyor
G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi) Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han da, “Türkiye-Pekin Merkezimiz, Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacak. Bu süreçte Türk ortaklarımızla birlikte küresel tedarik zinciri yönetimine odaklanmaya başladık. Şu ana kadar 50’den fazla Türk şirketinden ortaklık teklifi aldık. Başta enerji sektörü olmak üzere, birçok büyük alanda iş birliklerine imza atmayı planlıyoruz” dedi.