Türk ve Çinli şirketler ortaklık için masaya oturdu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD), Pekin’de açtığı Çin Mer­kezi ilk projesini hayata geçirdi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin enerji devlerinden CEEC (China Ener­gy Engineering Corporation) üst düzey yöneticileri, tedarikçi fir­malarla görüşmek için İstanbul’a geldi.

TÜGİAD ve G20 YEA Çin Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Küresel Tedarik Zinciri Yönetim Platformu tanıtım toplantısı için İstanbul’da bulunan CEEC yöne­ticileri, platformun işleyişi ve fir­malara sağladığı avantajları an­lattı. İki gün süren etkinlikte fir­ma temsilcileri, Türk firmaları ile B2B görüşmeler yaptı.

“Enerji firmalarına garantili ürün temini”

Etkinlikte konuşan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Bu or­ganizasyonda, ağırlıklı olarak ye­nilenebilir enerji sektöründe fa­aliyet gösteren 90’dan fazla firma yer alıyor. Katılımcılar arasın­da TÜGİAD üyeleri ve enerji şir­ketleri ve farklı sektörlerden fir­malar da bulunuyor.

Partnerimiz olan CEEC, Global Fortune 500 listesinde 239’uncu sırada yer alan, uluslararası ölçekte güçlü bir firma. Başkanları, başkan yar­dımcıları ve üst düzey ekipleri bi­zimle birlikte. CEEC’nin büyük hacimli satın alma gücü ve stok kapasitesi sayesinde, Türk enerji firmalarına sabit fiyat, uzun va­deli tedarik ve garantili ürün te­mini gibi önemli avantajlar sunu­lacak. Eğer bir firma, Türkiye’de veya başka bir ülkede geliştirdiği bir projeye yatırımcı veya ortak arıyorsa, CEEC ya da iştiraklerin­den biri bu sürece ortak olabilir” ifadelerini kullandı.

Ortaklıklarda enerji öne çıkıyor

G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi) Çin Konseyi Baş­kanı Tianqi Han da, “Türkiye-Pe­kin Merkezimiz, Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacak. Bu süreçte Türk ortaklarımızla birlikte kü­resel tedarik zinciri yönetimine odaklanmaya başladık. Şu ana kadar 50’den fazla Türk şirketin­den ortaklık teklifi aldık. Başta enerji sektörü olmak üzere, bir­çok büyük alanda iş birliklerine imza atmayı planlıyoruz” dedi.