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Türk ve Çinli şirketler ortaklık için masaya oturdu

Fortune Global 500’de 239. sırada yer alan Çinli enerji şirketi CEEC, Türk firmaları ile bir dizi görüşme yaptı. G20 YEA Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han, “Şu ana kadar 50’den fazla Türk şirketinden ortaklık teklifi aldık” dedi.

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Türk ve Çinli şirketler ortaklık için masaya oturdu
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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD), Pekin’de açtığı Çin Mer­kezi ilk projesini hayata geçirdi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin enerji devlerinden CEEC (China Ener­gy Engineering Corporation) üst düzey yöneticileri, tedarikçi fir­malarla görüşmek için İstanbul’a geldi.

TÜGİAD ve G20 YEA Çin Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Küresel Tedarik Zinciri Yönetim Platformu tanıtım toplantısı için İstanbul’da bulunan CEEC yöne­ticileri, platformun işleyişi ve fir­malara sağladığı avantajları an­lattı. İki gün süren etkinlikte fir­ma temsilcileri, Türk firmaları ile B2B görüşmeler yaptı.

“Enerji firmalarına garantili ürün temini”

Etkinlikte konuşan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Bu or­ganizasyonda, ağırlıklı olarak ye­nilenebilir enerji sektöründe fa­aliyet gösteren 90’dan fazla firma yer alıyor. Katılımcılar arasın­da TÜGİAD üyeleri ve enerji şir­ketleri ve farklı sektörlerden fir­malar da bulunuyor.

Partnerimiz olan CEEC, Global Fortune 500 listesinde 239’uncu sırada yer alan, uluslararası ölçekte güçlü bir firma. Başkanları, başkan yar­dımcıları ve üst düzey ekipleri bi­zimle birlikte. CEEC’nin büyük hacimli satın alma gücü ve stok kapasitesi sayesinde, Türk enerji firmalarına sabit fiyat, uzun va­deli tedarik ve garantili ürün te­mini gibi önemli avantajlar sunu­lacak. Eğer bir firma, Türkiye’de veya başka bir ülkede geliştirdiği bir projeye yatırımcı veya ortak arıyorsa, CEEC ya da iştiraklerin­den biri bu sürece ortak olabilir” ifadelerini kullandı.

Ortaklıklarda enerji öne çıkıyor

G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi) Çin Konseyi Baş­kanı Tianqi Han da, “Türkiye-Pe­kin Merkezimiz, Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacak. Bu süreçte Türk ortaklarımızla birlikte kü­resel tedarik zinciri yönetimine odaklanmaya başladık. Şu ana kadar 50’den fazla Türk şirketin­den ortaklık teklifi aldık. Başta enerji sektörü olmak üzere, bir­çok büyük alanda iş birliklerine imza atmayı planlıyoruz” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL