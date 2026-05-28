Türkiye açıklarında seyreden üç gemiye İHA saldırısı

Uluslararası denizcilik ajansı Tribeca’nın verdiği bilgilere göre Karadeniz’de seyreden üç tanker, Türkiye’nin kuzey kıyılarına yakın sularda insansız hava araçlarının hedefi oldu.

Palau bayraklı “James II” adlı tanker saldırı sırasında Karadeniz’de Türkeli bölgesinin yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunuyordu. Aynı bölgede Sierra Leone bayraklı “Altura” ve “Velora” isimli tankerlerin de saldırıya uğradığı belirtildi.

Yetkililer, olay sonrası kıyı güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini ve gemilerde bulunan tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı deniz trafiğini vuruyor

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden savaş, Karadeniz’deki ticaret ve enerji taşımacılığı üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle limanlar, tahıl koridorları ve enerji tankerleri son dönemde sık sık saldırıların merkezinde yer alıyor.

Uzmanlar, Karadeniz’in küresel enerji ve ticaret rotaları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, tanker saldırılarının petrol ve taşımacılık piyasalarında yeni risk algısı yarattığını belirtiyor.

Saldırının arkasında kim var?

Saldırılarla ilgili henüz resmi sorumluluk üstlenen olmadı. Ne Moskova ne de Kiev yönetimi olayla ilgili doğrudan açıklama yaptı.

Ancak savaşın başlamasından bu yana iki taraf da karşılıklı olarak limanları, askeri gemileri ve enerji altyapılarını hedef alan operasyonlar yürütüyor. Bu nedenle Karadeniz’deki her yeni saldırı bölgedeki tansiyonu daha da yükseltiyor.

Küresel piyasalar alarma geçti

Deniz taşımacılığı uzmanları, tanker saldırılarının sigorta maliyetlerini artırabileceği ve enerji fiyatlarında yeni dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Özellikle İran savaşı, Kızıldeniz krizi ve Karadeniz’de artan askeri hareketlilik nedeniyle küresel enerji piyasalarında risk primi son dönemde hızla yükselmiş durumda. Analistler, Karadeniz’deki güvenlik sorunlarının önümüzdeki süreçte uluslararası ticaret üzerinde daha büyük etkiler yaratabileceğini değerlendiriyor.