Türkiye başvurmuştu... Dokuz ülke daha BRICS 'ortağı' oldu!

Türkiye'nin de katılmak için başvurduğu BRICS büyümeye devam ediyor. Birliğe dokuz ülkenin 'ortak devlet' statüsünde katılacağı duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025'te BRICS'te yer alacağını kaydetti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, birlik nezdinde ortak devlet statüsünün oluşturulması üzerine Rusya'daki Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde anlaşma sağlandığı anımsatıldı.

Dokuz ülkenin yanı sıra dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği belirtildi.

Dört ülkenin kabulü halinde BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BRICS nedir, hangi ülkeler üye?

BRICS, Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıktı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika önclüğünde ekonomik ve kültürel işbirliği için kuruldu. Bu sene başında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE de BRICS'e katıldı. Türkiye de birliğe katılmak için başvurdu.