Türkiye dostu büyükelçi Ukrayna’nın Başkan Yardımcısı oldu

Kerim ÜLKER

Türkiye ile Ukrayna arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki hızlı yükseliş, bir önemli atamanın da yapılmasını sağladı. Ukrayna’nın Ankara’daki Büyükelçilik görevini yürüten Andrii Syhbiha, 28 mayıs’ta Türkiye’deki görevinden ayrıldı. Syhbiha, bu sabaj Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski’yin imzaladığı yeni kararname ile Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Ankara’da uzun zamandır görev yapan ve Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geliştirmek için yoğun çaba sarf eden, Syhbiha bundan sonra Zelensky’nin dış ilişkiler ve stratejik ortaklık geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev alacak.

VARANK’TAN AYRILIK MESAJI

Türkiye’de yaşanan her türlü gelişmede verdiği mesajlarla “yanındayız” mesajı veren Syhbiha, Büyükelçilik görevinin son gününde ailesiyle bir fotoğraf paylaşmış ve Türkçe olarak “Değerli Türkiye halkı! Değerli dostlar! Muhteşem ülkenizdeki diplomatik görevim sona erdi. Dost bir ülkede dost bir ülkenin Büyükelçisi olarak çalışma onurunu yaşadım. Ailemle beraber bu ülkeyi ve insanlarını tüm kalbimizle sevdik ve bir parçasını burada bırakıyoruz. Yaşasın Ukrayna ve Türkiye” yazmıştı. Syhbiha’nın ayrılık mesajına Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Hoşça kal güzel dost! İşlerin hep rast gitsin...” yanıtını vermişti. Baykar Savunma Şirketi Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Büyükelçi Syhbiha için, “Türkiye-Ukrayna dostluğu ve stratejik ortaklığına büyük katkılar sunan, Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andriy Syhbiha ülkemizdeki görevini tamamladı. Sevgili Andriy alacağınız her görevde fark yaratacağınıza yürekten inanıyorum. Yeni görevinizde başarılar dilerim.” sözlerini paylaştı. Türk Ukrayna İşadamları Derneği(TUİD) Burak Pehlivan, “Müthiş çalışkan, liyakatli, dinamik bir diplomat olan büyükelçinin bu meziyetleri ikili ilişkilere de yansıyacaktır. Yolu açık olsun üstün başarılar” dedi.