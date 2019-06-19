Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi

19 Haziran 2019

Komşularındaki siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık 900 bin mülteciye ev sahipliği yapan Etiyopya, son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde görülen etnik çatışmalar nedeniyle yeni insani krizle karşı karşıya kaldı.

2018'de en fazla yerinden olan kişi nüfusuna sahip ülkede, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin de desteğini alarak yerinden olanları yeniden yerleştirme programına hız verdi.

Ülkenin doğusundaki Harar bölgesiyle tarihi ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin de bu çabaya destek olmasını isteyen BM'nin talebine Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp olumlu yanıt vererek, sahada 3 gün süren durum tespit çalışmasına katıldı.

"İnsani ihtiyaçların başında sağlık hizmetleri ve su geliyor"

Harar ve çevresindeki Oromo ve Somali etnik gruplarının yaşadığı kampları ve evine geri dönenlerin köylerini ziyaret eden BM ekibi, acil insani ihtiyaçları tespit etti.

Alp, ziyarete ilişkin , federal hükümetin ve yerel yöneticilerin başı çektiği barış ve uzlaştırma çabalarının ardından halkın evlerine gönüllü olarak dönmeye başladığını ancak bu kişilerin ciddi insani yardımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Alp, "İnsani ihtiyaçların başında sağlık hizmetleri ve su geliyor. Su kuyularının açılması, gıda yardımı ulaştırılması ve eğitim alanında destek verilmesi gerek." ifadesini kullandı.

Bölge ziyareti sırasında halkın ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlama gayretinde olduklarını kaydeden Alp, "Daha sonra Türkiye olarak neler yapabiliriz bunlara karar vereceğiz." dedi.

Çatışmalar 2,6 milyon kişiyi yerinden etti

BM Etiyopya İnsani Yardım Koordinatörü Aeneas Chuma da Türkiye'nin bölgeyle olan tarihi ilişkisi nedeniyle davet edildiğini yineleyerek, ülkede görülen etnik çatışmanın arkasında tarihi sebeplerin barındığını anlattı.

"Ülkede şu anda yerinden edilmiş 3,2 milyon kişi var ve bunların 2,6 milyonunun yer değiştirme sebebi çatışma." diyen Chuma, bu durumun tüm ülke geneline yayılmış vaziyette olduğunu söyledi.

BM'nin partnerleriyle bu kişilerin yeniden evine dönmesini kolaylaştırmak için gayret gösterdiğini aktaran Chuma, "BM'nin burada oynadığı rol önemli. Halk, yeniden kendi başına hayatını sürdürebilecek şekilde desteklenmeli." ifadesini kullandı.

"Türkiye insani yardımda yeni partner"

Etiyopya'nın 80'den fazla etnik gruba ev sahipliği yaptığını hatırlatan Chuma, "Ülkede etnik tansiyon hep vardı ancak çatışmalar son dönemde artış gösterdi. Bazı gruplar eşit fırsatlara sahip olmadığını düşünüyor bunun yanında tarihi gerginlikler de var." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Alp'in bölge ziyaretlerine katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Chuma, Türkiye'nin bölgeyle uzun geçmişe sahip olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye insani yardımda yeni bir partner." dedi.

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar ülkenin her köşesinde görülüyor

Eyalet sınırlarında yaşanan anlaşmazlık, tarihi husumetler ve bazı etnik grupların diğer grupların çoğunluk olduğu yerlere yerleşmeye başlaması nedeniyle patlak veren çatışmalar, ülkenin hemen hemen her köşesinde görülebiliyor.

Somali-Oromo, Somali-Afar, Gumuz-Amhara, Tigray-Ahmara, Güney Halkları ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan rekabet ve çatışma son haftalarda yerini sakinliğe bırakmış durumda.

Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler kuran ve bir dönem Osmanlı toprağı olan Harar ve çevresi Oromo ve Somali çatışmasından kaçanlara ev sahipliği yapıyor.

Derme çatma kamplarda yerel ve uluslararası kuruluşların yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan halk, evlerine döndüklerinde ise eski hayatlarına kavuşmak için desteğe ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA