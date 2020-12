Türkiye, ette 'potansiyeli yüksek' ülkeler listesinde

Küresel et sektöründe büyüme fırsatlarına dikkat çeken yeni bir rapora göre Türkiye yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında.

Ödüllü araştırma kuruluşu ReportLinker tarafından hazırlanan ve aralık ayı içinde yayımlanan raporda 2019 yılında toplam büyüklüğü 1,27 trilyon dolar olan sektörün 2019-2024 yılları arasında yıllık yüzde 1,6’lık büyüyeceği, 2024 itibariyle 1,37 trilyon dolar hacmi aşacağı öngörülüyor.

109 ülkede risk-kazanç analizi yapılarak hazırlanan raporda bölgelerin yüksek potansiyele sahip ülkelerine de dikkat çekiliyor ve Türkiye, şu ülkelerle birlikte sektör açısından en fazla fırsat olan yüksek potansiyelli 10 ülkeden biri olarak vurgulanıyor: Kanada, Şili, İspanya, Portekiz, İsviçre, Polonya, Hong Kong, Vietnam ve Suudi Arabistan. 10 yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında yer alan İspanya rapora göre 2019’un en hızlı büyüyen pazarıydı.

Pazarın en büyük oyuncusunun payı %1,9

Pazarın en büyük oyuncusunun yüzde 1,9 pazar payı ile Çinli domuz eti ve gıda işleme şirketi WH Group olduğu belirtilirken, ABD Arkansas merkezli tavuk eti üreticisi Tyson Foods ise yüzde 1,8’lik pazar payı ile sektörün en büyük ikinci oyuncusu. Bu iki büyük şirketin dışında ilk beşte ABD merkezli Itoham Foods, Çin merkezli Inner Mongolia Praire Xingfa Co. ve Brezilya merkezli BRF SA sırasıyla yüzde 0,5; yüzde 0,5 ve yüzde 0,4’lük pazar paylarıyla yer alıyor.

Raporda sektöre ilişkin diğer bazı bulgular ise şöyle sıralanıyor:

• 2019 yılında küresel et sektörü satışlarının yüzde 5,9’u sağlıklı yaşam ürünleri kategorisinden geldi.

• Private label (Özel marka) ürünlerin payı 2019 yılında yüzde 25,9’du.

• Küresel satışlarının toplam değerinin yüzde 57,9’u hipermarket ve süpermarket kanallarından gerçekleşti.

• 2019 yılında küresel satışların yüzde 28,2’si ise yeme-içme sektöründen geldi.

• Toplam hacmin yüzde 56,4’ünde kullanılan sert plastik, et sektöründe en çok kullanılan ambalaj malzemesiydi. Esnek ambalajın payı ise yüzde 29,7 oldu.

Et işleme ekipmanlarında büyüme daha da hızlı

Araştırma kuruluşu Grand View Resarch tarafından yayınlanan et işleme ekipmanları sektörüne ilişkin rapor ise, et işleme ekipmanlarının küresel et sektöründen de daha hızlı büyüyeceğine işaret ediyor. Aralık ayında yayınlanan ve 2020-2027 yılları arası için pazar öngörülerine yer verilen raporda, 2019’da 11,29 milyar dolar büyüklükte olan et işleme ekipmanları pazarının önümüzdeki yedi yıllık süreçte her yıl yüzde 6 büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

Otomasyon yatırımları ekipman talebini artırıyor

Raporda Japonya, Hindistan, İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkelerde et işleme sektöründe artan otomasyon yatırımlarının, et işleme ekipmanlarına olan talebi de artıracağı öngörülüyor. Etin kontrollü koşullarda bozulmadan ve besin değeri korunarak taşınması, ticaretinin yapılması için giderek sıkılaşan regülasyonların da yine et işleme ekipmanlarına olan talebi desteklemesi bekleniyor. Sektördeki yüksek Ar-Ge harcamalarının dilimleme, harmanlama ve öğütme gibi farklı amaçlar için kullanılan ekipmanları entegre eden yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağladığı, bunun da şirketlere maliyetleri düşürme ve hijyen düzeyini koruma imkanı verdiği belirtiliyor.

COVID-19 FDA’ye kural gevşettirdi

Gıda sektörü pandemide en az etkilenen sektörlerden biri olurken, Grand View Research, bu süreçte ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) gıda ambalajlarında besin içeriği etiketlerine ilişkin kuralları gevşettiğini, bunun da özellikle restoranlar tarafından ambalajlı ürün dağıtımlarını artıracağını belirtiyor. Kuruluş, sektör yöneticilerine yaptığı duyuruda pandemi döneminde tüketicilerin gıda ürünlerinde stoklama eğilimi olması nedeniyle gıda güvenliği testlerinin ve proses sektörlerinin tam kapasite ile faaliyetlerine devam edeceğini öngörüyor.