Türkiye, FAO konsey üyeliğine seçildi
Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) üst yönetimi olan konsey üyeliğine seçildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, FAO'nun konsey üyeliği seçim süreci tamamlandı.
Adaylık sürecinde Türkiye, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Belarus yer aldı. Türkiye, Avrupa grubunda 2025-2028 dönemi için konsey üyeliğine seçildi.
141 ülkenin oy kullandığı seçimde Türkiye'ye 127 oy çıktı. Fransa-İtalya ortaklığı 114, Sırbistan-Ukrayna ortaklığı da 90 oyla konsey üyeliğine getirildi.
Rusya ve Belarus ise seçimler sonucu elendi.