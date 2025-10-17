Türkiye ile Almanya işbirliği arayışında
Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Türkiye’yi ziyaret edecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüşecek.
Nagihan KALSIN
Görüşmenin başlıca gündem maddeleri arasında, Avrupa Birliği’nin savunma sanayii yatırımlarını ve ortak tedarik projelerini 150 milyar euroluk bütçeyle desteklemeyi amaçlayan Security Action for Europe (SAFE) mekanizması kapsamında Türkiye’nin katılım süreci bulunuyor. Ankara, 23 Haziran’da Avrupa Komisyonu’na yaptığı resmi başvurunun ardından AB üyeleriyle bu çerçevede işbirliği temaslarını sürdürüyor.
AB’nin savunma sanayii yatırımlarını ve ortak tedarik projelerini 150 milyar euro bütçeli bir fonla desteklemeyi hedefleyen SAFE mekanizmasına ilişkin tüzük 29 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye, savunma sanayii firmalarının söz konusu fondan azami ölçüde yararlanabilmesi amacıyla, tüzüğün 17. maddesi kapsamında bir ikili anlaşma akdedilmesine yönelik başvurusunu Avrupa Komisyonu’na iletti. AB yetkilileri, Türkiye’nin başvurusuna ilişkin iç değerlendirme sürecinin sürdüğünü belirtti.
Birleşik Krallık ve Kanada ile müzakereler devam ediyor
Avrupa Komisyonu, AB Konseyi’nin yetkilendirmesiyle, şu ana kadar sadece Birleşik Krallık ve Kanada ile SAFE mekanizmasının 17. maddesi temelinde ikili anlaşma müzakerelerine başladı. Bu iki ülke ile yürütülen görüşmelerin henüz tamamlanmadığı, anlaşmaların müzakerelerinin devam ettiği bildirildi.
Türkiye’nin dışında Güney Kore de AB ile benzer bir ikili anlaşma yapmak üzere Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulundu. Bu başvurunun da halen değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.
Türkiye, AB üyeleriyle temaslarını sürdürüyor
Resmi kaynaklar, SAFE mekanizması kapsamındaki temaslar çerçevesinde Türkiye’nin, AB üyelerinin ilgili kurumları ve AB makamları nezdinde girişimlerde bulunarak, gelişmiş ve dinamik savunma sanayii kapasitesi hakkında bilgi verdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin SAFE mekanizması dahil olmak üzere AB’nin savunma ve güvenlik girişimlerine sağlayabileceği katkıların da muhataplara aktarıldığı ifade edildi.
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, SAFE mekanizması kapsamında 19 AB üyesi toplamda 150 milyar euro kredi başvurusunda bulundu. Diğer 8 üye ülke ise doğrudan kredi talebinde bulunmadı ancak diğer üyelerin liderliğinde yürütülecek müşterek tedarik projelerine dahil olma niyetini bildirdi.
SAFE mekanizması çerçevesinde kredi başvurusunda bulunan AB üyelerine verilmesi planlanan fon miktarlarının şu aşamada geçici olarak belirlendiği kaydedildi. Üye ülkelerin, somut müşterek tedarik planlarını 30 Kasım 2025 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletmeleri gerekiyor. Türkiye ise bu süreçte AB üyeleriyle olası ortak tedarik projelerinde işbirliği imkanlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.
Yunanistan yönetimi neden SAFE mekanizmasına karşı çıkıyor?
Atina yönetiminin, AB’nin 150 milyar euroluk SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) mekanizması kapsamında Türkiye’nin yer almasına yönelik çekinceleri, jeopolitik ve iç siyaset temelli nedenlere dayanıyor. Diplomatik kaynaklara göre Yunanistan, SAFE’in Türkiye’ye savunma sanayii projelerinde finansman ve ortak üretim imkânı sağlamasının Ege’deki askeri dengeyi kendi aleyhine çevirebileceği endişesini taşıyor. Atina, bu nedenle sürecin AB Konseyi aşamasında geciktirilmesi veya koşullara bağlanması yönünde tutum sergiliyor.
Miçotakis hükümeti ayrıca, SAFE sürecini Türkiye’ye karşı “AB içi baskı aracı” olarak kullanmaya çalışıyor. Bu yaklaşım, Brüksel’de “ikili sorunların AB gündemine taşınması” olarak görülüyor ve birçok üye ülke nezdinde rahatsızlık yaratıyor. AB çevrelerinde, Atina’nın bu tutumunun Avrupa güvenlik vizyonu ve NATO’nun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı görüşü öne çıkıyor. Türkiye ise, SAFE kapsamında ortak savunma kapasitesine katkı sunabilecek bir aktör olduğunu vurgulayarak diplomatik temaslarını sürdürüyor.