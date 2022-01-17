Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşma, "TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız. Balkanlar’da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır. Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi imza attı.