Türkiye ile İngiltere'den kritik Suriye toplantısı: Yaptırımlar masadaydı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişarelerin 3 Mart'ta Ankara'da düzenlendiği bildirildi.

İstişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in başkanlığında düzenlendiğini aktaran kaynaklar, Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Kaynaklar, Yılmaz'ın istişareler kapsamında Suriye'deki güvenlik, insani ve ekonomik durum hakkında Türkiye'nin tespit ve değerlendirmelerini paylaştığını kaydetti.

'Ulusal uzlaşı desteklenmeli'

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın bu çerçevede, Suriye'deki durumun bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesinde ve ülkede merkezi hükümetin tesisine yönelik atılmakta olan ulusal uzlaşı adımlarının desteklenmesinde fayda olacağını yinelediğini bildiren kaynaklar, Yılmaz'ın ayrılıkçı hareketlere bu tabloda yer olmadığını vurguladığını anlattı.

Kaynaklar, Yılmaz'ın, Suriye'deki yönetimin terörün her türlüsüyle mücadele etme kararlılığı içinde olduğunun gözlemlendiğine ve yönetimin bu doğrultuda desteklenmesinin önemine işaret ettiğini aktardı.

'Yaptırımlar kaldırılsın' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, şu ifadeleri kullandı: "Görüşmelerde ayrıca Suriye'de yeniden inşası ve ekonomik kalkınma konularına değinilmiş ve yaptırımların, Suriye'ye mali kaynak akışının sağlanması başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılması hususu gündeme getirilmiştir. Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda İngiltere ile istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır."