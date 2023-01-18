Türkiye ile Kamboçya’nın ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

Türkiye’den gelen iş insanları ile Kamboçyalı firmaları tanıştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kirişçi şöyle konuştu: “Kamboçya’yı, Covid-19 salgın dönemi hariç son 15 yılda ortalama yüzde 7 büyümeyi başarmış ve ciddi miktarda yabancı yatırımı çekebilmiş önemli bir bölgesel partner olarak görüyoruz. Ayrıca, dünyanın en geniş serbest ticaret alanı olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması’na dahil olması ve Kamboçya menşeli ürünlerin AB ile ABD gibi gelişmiş ülke pazarlarına tercihli giriş imkanlarına sahip olması da Türk firmalarına önemli yatırım fırsatları sunabilecektir.”

Türkiye ve Kamboçya’nın ikili ticaret hacmi hakkında bilgi veren Kirişci, “İkili ticaret hacmimiz 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 67,7 arttı. Bu durumu ülkelerimiz için sevindirici bir gelişme olarak görmemize rağmen ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmadığını düşündüğümü belirtmek isterim. Bu kapsamda, mümkün olan en kısa zamanda ikili ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde 1 milyar dolara yükseltmek ve karşılıklı yatırımlarımızı ise anlamlı bir seviyeye çıkarmak üzere daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Kamboçya’nın yeni yatırım yasasının sağladığı imkanların motivasyon olacağına işaret eden Kirişçi, “İş insanlarımızın Kamboçya’da özellikle tarım, gıda işleme, tekstil ve konfeksiyon, otomotiv sanayi, makine ve elektrik ekipmanları, yenilenebilir enerji, sanayi ürünleri üretimi alanlarında yatırım yapabilir” dedi. Sorasak da “Türkiye ve Kamboçya tarımda iş birliği yapabilir” dedi.