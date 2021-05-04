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Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmeler başlıyor

Türk heyeti 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmeler yeniden başlıyor. İki ülkenin heyetleri Kahire'de bir araya gelecek. Mısırlı yetkililerle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında heyetlerin 5-6 Mayıs 2021'de Kahire'de görüşecekleri belirtildi.

Açıklamada istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasında ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacağının altı çizildi.

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