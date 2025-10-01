Türkiye, Katar ve Mısır’dan Hamas’a Trump’ın Gazze Planı’nı kabul çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik Gazze Planı uluslararası diplomaside yeni bir krizin merkezine oturdu.

Türkiye, Katar ve Mısır’dan yoğun baskı

ABD basınında adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Türkiye, Katar ve Mısır, Hamas’a planı kabul etmesi yönünde çağrı yaptı.

Son 24 saat içinde iki kez Hamas liderleriyle bir araya gelen üst düzey yetkililer, anlaşmanın Gazze için en iyi seçenek olduğunu vurguladı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad, planın açıklandığı sırada Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a taslağı sundu.

Al-Thani’nin, Hamas liderlerine “Bu, elde edebileceğiniz en iyi anlaşma, daha iyisi olmayacak” dediği aktarıldı.

Türkiye adına ise MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bugün Katar’da yapılan arabuluculuk toplantısına katıldığı bildirildi.

Trump’tan sert mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, planın İsrail ve Arap liderleri tarafından kabul edildiğini belirterek, gözlerin Hamas’a çevrildiğini söyledi.

Trump, “Hamas ya kabul edecek ya da etmeyecek, eğer etmezse çok üzücü bir son olacak” ifadelerini kullandı.

Hamas’a 3-4 gün süre verdiklerini açıklayan Trump, plan üzerinde müzakere ihtimaline ilişkin soruya, “Pek yok” yanıtını verdi.

Gözler Hamas’ın kararında

Hamas cephesi henüz plana resmi yanıt vermezken, diplomatik kaynaklar önümüzdeki günlerin kritik olacağına dikkat çekiyor.

Planın kabul edilip edilmeyeceği, Gazze’de savaşın gidişatını ve bölgesel dengeleri belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor.