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Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İstanbul'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı gerçekleştirildi.

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Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yedinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.

Bakanlıktan toplantıya ilişkin paylaşım

Dışişleri Bakanlığı, buluşmayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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