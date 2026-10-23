Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı gerçekleştirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İstanbul'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı gerçekleştirildi.
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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yedinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.
Bakanlıktan toplantıya ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanlığı, buluşmayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakanımız @HakanFidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı’na İstanbul’da evsahipliği yaptı. https://t.co/OsgpcVbHsZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 23, 2026
Kaynak: HABER MERKEZİ