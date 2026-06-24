Türkiye-Mısır yakınlaştı, Yunanistan rahatsız oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye ile Mısır arasında son yıllarda yeniden ivme kazanan ilişkiler, bölgesel dengeleri de etkiliyor. Yunan basınında yer alan değerlendirmelere göre, Ankara ile Kahire arasındaki temasların yoğunlaşması Atina’da dikkatle takip ediliyor. Özellikle Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin, Yunanistan’ın endişelerini artırdığı belirtiliyor.

Kathimerini gazetesinde yayımlanan haberde, Kahire’de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır-Suudi Arabistan-Pakistan dörtlü görüşmesinin Yunanistan’a önceden bildirilmediği ifade edildi. Gazete, bu durumun Atina’da soru işaretlerine neden olduğunu ve iki ülke arasındaki güven ilişkisinin son dönemde zarar gördüğünü savundu.

Haberde, son 12 ay içerisinde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle Yunanistan ile Mısır arasındaki diplomatik uyumun zayıfladığı görüşüne yer verildi.

Libya yeniden gündemde

Yunan basınına göre Atina’nın en yakından takip ettiği başlıklardan biri Libya. Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi ziyareti hatırlatılarak, Türkiye’nin Libya’nın doğusunda etkili olan güçlerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Libya’daki siyasi ve güvenlik dengelerinin Doğu Akdeniz’deki enerji ve deniz yetki alanları tartışmalarıyla doğrudan bağlantılı olması nedeniyle Atina’nın gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Türkiye-Mısır askeri teması

Kathimerini’nin haberinde, Türkiye ile Mısır arasında Konya’da düzenlenen askeri tatbikata da yer verildi. Ancak gazete, askeri iş birliğinden çok diplomatik yakınlaşmanın Yunanistan açısından daha önemli bir gelişme olarak değerlendirildiğini aktardı.

Haberde, Ankara ile Kahire arasında gelişen siyasi diyalogun bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu yorumu yapıldı.

Kahire’de kritik dörtlü toplantı

Mısır’ın başkenti Kahire’de 21 Haziran’da düzenlenen toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar bir araya gelmişti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Kahire’de yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve ABD’nin Libya konusunda önemli görüşmeler yaptığını ifade etmişti.