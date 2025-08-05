Türkiye pazarında da yer almıştı: Teknoloji devi satışa hazırlanıyor

Japon teknoloji devi Hitachi'nin ev aletleri işletmesini satmayı düşündüğü öğrenildi. Bu satışın nedeni olarak, grubun sosyal altyapı ve dijital sektörlere öncelik verme çabası olduğu ifade edildi.

Şirketin yapacağı satış anlaşmasının yaklaşık 100 milyar yen (679,49 milyon USD) veya daha fazla değerde olabileceği kaydedildi.

Satış için temaslara başlandı

Japonya'nın ekonomi gazetesi Nikkei'de yer alan habere göre, teknoloji holdingi Hitachi, beyaz eşya birimini devretmek için birçok şirketle şimdiden temasa geçti.

Ayrıca, Güney Koreli Samsung Electronics'in potansiyel müşterilerden biri olduğu ifade edildi.

Fakat haberde, holdingin marka algısını gözeterek söz konusu birimi elinde tutmayı değerlendirdiği de belirtildi.

Türkiye'de de kullanılıyordu

Öte yandan Hitachi, Türkiye'de de tercih edilen markalar arasındaydı. Özellikle 1980-1990 yıllarında radyo ve teypleri büyük satış rakamlarına ulaşmıştı.