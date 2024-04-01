Türkiye seçimleri dünya basınında: Dikkat çeken analizler

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları kesinleşirken Cumhuriyet Halk Partisi, sandıktan 1. parti olarak çıktı. AK Parti'nin, 22 yıllık seçim zaferlerinin ardından ilk kez ikinci parti olduğu seçimler dünya basınında geniş yankı buldu.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, seçim sonuçlarının büyük şehirleri geri almayı isteyen Erdoğan için "büyük bir bozgun" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AP, "Seçim, Erdoğan'ın popüleritesi açısından da bir sınav oldu" ve "CHP'nin 2019'da Ankara ve İstanbul'da kazandığı zaferlerin Erdoğan'ın yenilmezlik imajını yıktı" yorumunu yaptı.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, "seçmenlerin ekonomik duruma kızgın olduğu bir ortamda, muhalefetin yerel seçimlerde Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar partisine karşı kazanımlar elde ettiğini" yazdı.

NYT, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin “siyasi muhalefetin yıldızı” statüsünü perçinlediğini söyledi ve “Çok sayıda Türk, İmamoğlu’nu potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor” dedi.

“İstanbul, stratejik ve sembolik bir ödül”

ABD’nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, yerel seçim sonuçlarını okurlarına “Erdoğan, Türkiye’deki seçimde yenilgi yaşadı” başlıklı haberiyle duyurdu. Kötü ekonominin AK Parti hükümetinin aldığı seçim sonuçları üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken gazete, CHP’nin on yıllar sonra ilk defa ülke çapında bir seçimi oy oranı bazında birinci sırada bitirmeye yakın olduğunu yazdı. Alınan sonuçların AK Parti açısında ekonomiden duyulan hoşnutsuzluğu yansıttığını aktaran WSJ, “İstanbul, stratejik ve sembolik bir ödül” diyerek İmamoğlu’nun seçim başarısına dikkat çekti.

Almanya’nın önde gelen Die Zeit gazetesi, Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin haberinde, muhalefetin Erdoğan’a karşı tarihi bir zafer kazandığına işaret etti. CHP’nin resmi olmayan sonuçlara göre net bir şekilde kazandığını aktaran gazete, “Sonucun 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sonuçları olabilir” yorumunda bulundu.

Dün alınan seçim sonuçlarını aynı zamanda Erdoğan’ın on yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük başarısızlık olduğuna dikkat çeken Die Zeit, Erdoğan’ın özellikle İstanbul’u geri almayı hedeflediğini ancak mevcut sonuçlara göre İmamoğlu’nun yeniden seçildiğini aktardı. Gazete, ayrıca “Uzmanlar, İmamoğlu’nun Erdoğan ve AKP için ülke düzeyinde de tehlikeli olabileceği görüşünde. CHP’li siyasetçi, 2028’deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde olası bir aday olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın bir başka önde gelen gazetelerinden Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi ise konuya ilişkin haberinde “Türkiye’de yerel seçimler: Erdoğan için seçim fiyaskosu” başlığına yer verdi. Muhalefetin seçimlerde şaşırtıcı bir şekilde başarılı olduğu yorumunu yapan FAZ, sonuçların ülkenin siyasi manzarasını yeniden şekillendirebileceği öngörüsünde bulundu. AK Parti’nin seçimlerde ağır bir yenilgi aldığını söyleyen gazete, İstanbul’daki seçim sonuçlarının İmamoğlu’nu dört yıl sonra olası bir cumhurbaşkanı adayı haline getirebileceği yorumunu yaptı.

"Beklenmedik bir mağlubiyet"

İngiliz The Guardian gazetesi, “Türkiye’de ana muhalefet partisi, seçmenin Erdoğan’a sırtını döndüğü seçimlerde ezici bir zafer kazandı” başlıklı haberinde, ana muhalefetin yerel seçimlerde net bir zaferle Recep Tayyip Erdoğan iktidarına "beklenmedik bir mağlubiyet" yaşattığını yazdı.

Gazete seçim sonuçlarının, geçen yıl başkanlık seçimlerini kazandıktan hemen sonra taraftarlarını yerel seçimde sandık başında toplamaya çalışan Erdoğan’dan memnuniyetsizliğin sembolü olarak görüldüğünü aktardı.

Financial Times (FT), Cumhurbaşkanının 22 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana en ağır seçim darbelerinden birini aldığını vurguladı. Gazete, yerel seçimde Erdoğan’ı en çok zorlayan sorunlar arasında ekonominin olduğunu belirti.

FT, AKP’nin ülkenin orta kesimlerinde güçlü olduğu yerlerde de kayıplar yaşadığını, seçmenlerin yıllardır süren ve gıdadan otomobile her şeyin fiyatını artıran enflasyona isyan ettiğini söyledi.

"Ankara ve İstanbul'u geri kazanmayı başaramadı"

Fransızca kamu yayıncısı RTBF de, “Sosyal demokrat muhalefet CHP, İstanbul ve Ankara'daki uçurumu genişletmeye devam etti” yorumunu yaptı.

RTB, yerel seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi için bir sınav niteliği taşıdığına işaret etti.

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, “Türkiye’de yerel seçimler: Erdoğan iddiasını kaybetti” başlığıyla manşetten verdiği haberde" Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Türk devlet başkanı, 2019'da muhalefete geçen Ankara ve İstanbul'u geri kazanmayı başaramadı" ifadelerine yer verdi.

Le Soir, "Resmi olmayan sonuçlar, Türkiye'nin en büyük iki şehrinde iktidar adaylarının kaybettiğini gösteriyor. İstanbul'da, seçimden zaferle çıkan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu için ulusal bir kader şekilleniyor" dedi.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS, seçim sonuçlarını ilk haber olarak duyurdu.

“Muhalefet, Erdoğan'ın partisinin İstanbul'da tekrar kazanmasını engellemeyi başardı” başlığıyla verilen haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi İstanbul'da bir yenilgiye daha uğradı" denildi.