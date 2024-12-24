Türkiye, Suriye ve Lübnan'a elektrik altyapısı desteği sağlayacak

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye ve Lübnan'a yönelik elektrik altyapı desteği sağlanacağını kaydetti.

"Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik"

En yakın zamanda bir heyetin Suriye'ye giderek elektrik altyapısını yerinde inceleyeceğini ifade eden Bakan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

"Enerji Bakanlığından bir heyet en yakın zamanda Suriye'ye gidecek, elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak, iş birliği ve yardım konuları ele alınacak. Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik, bunun sağlanması için formül üretilecek. Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir."