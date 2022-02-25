Türkiye, Ukrayna'daki vatandaşlarını karayoluyla tahliyeye başladı

NTV yayınında konuşan Çavuşoğlu, Ukrayna'da bulunan yaklaşık 16 bin Türk vatandaşından 2 bin 500'ünün tahliye için başvuru yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Montrö talebiyle ilgili bir soruya ise "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin'in Ukrayna askerlerine yaptığı "darbe" çağrısını da yadırgadıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızı kurtarmak için karadan tahliyeler başlatıldı. İnşallah her bir vatandaşımız, sağ salim ülkemize getirilecektir. Bugün nerede darda bir Türk vatandaşı varsa onun yardımına koşan güçlü bir Türkiye vardır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." açıklaması yaptı.