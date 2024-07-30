Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşmeyi görüşeceği iddiası

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin tekrar başlayacağı duyuruldu.

Euronews'un aktardığı habere göre, Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Ermenistan'dan özel temsilciler Salı günü komşular arasındaki ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen yeni bir görüşme turu düzenleyeceğini öne sürdü.

Bu, iki yıllık bir aranın ardından iki ülke arasında yıllardır süren düşmanlığı sona erdirmeyi amaçlayan çabaların yeniden başlayacağı anlamına geliyor.

Ankara, 1993 yılında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaş sırasında Azerbaycan'a destek amacıyla Ermenistan ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmiş, geçtiğimiz yıllar boyunca Bakü ile siyasi ve askeri ilişkilerini derinleştirmişti.

Çatışmanın sona ermesinden bu yana Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi Türkiye, Ermenistan ile tarihsel olarak gergin olan bağlarını yeniden canlandırmak için çalışıyor ancak Erivan ile herhangi bir normalleşmenin Azerbaycan ile barış görüşmelerindeki ilerlemeye bağlı olduğunu sıklıkla hatırlatıyor.

Türkiye ve Ermenistan'dan özel temsilciler şimdiye kadar dört tur görüşme gerçekleştirirken, Türk kaynağa göre beşinci tur, salı günü Türkiye-Ermenistan sınırında yapılacak.

Reuters'ın aktardığına göre kaynak, "Toplantıda, özel temsilciler tarafından gelişmeler değerlendirilecek ve iki ülke arasında uygulanabilecek belirli güven arttırıcı adımlar tartışılacak," ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu görüşmeyi doğruladı.

İki ülkenin yetkilileri arasındaki son resmi toplantı Temmuz 2022'de yapılmıştı ancak iki temsilci, bu yılın başlarında Türkiye'nin güneyinde bir diplomasi forumunda bir araya gelmişti.

Türkiye ve Ermenistan, modern Türkiye'nin öncül devleti olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan olaylar konusunda farklı fikirlere sahip.

Ermenistan, 1915 yılında yaşanan olayları "soykırım" olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan çok sayıda Ermeni'nin Osmanlı güçleriyle çatışmalarda öldüğünü kabul eden Türkiye, Ermeni makamların ileri sürdüğü "1.5 milyon" rakamını ve soykırım iddiasını reddediyor.