Türkiye ve Umman arasında ticaret hedefi 5 milyar dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile düzenlediği toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Vize serbestisinin başlatıldığını hatırlatan Fidan, savunma sanayi başta olmak üzere ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda işbirliğinin derinleştirileceğini vurguladı.
Nagihan KALSIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin ekonomik boyutunun hızla güçlendirildiğini belirterek, ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Ticarette ivme, vize serbestisiyle desteklenecek
Fidan, geçtiğimiz ay Türkiye ile Umman arasında vize serbestisi uygulamasının başlatıldığını hatırlatarak, bu adımın ticaret, yatırım ve iş insanları arasındaki temasları hızlandıracağını ifade etti. Vize serbestisinin yalnızca ekonomik değil, siyasi ve kültürel ilişkiler açısından da iki ülkeye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
“Ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda hayata geçirebileceğimiz büyük bir potansiyel bulunuyor” diyen Fidan, bu potansiyelin somut projelere dönüştürülmesi için önümüzdeki dönemde teknik düzeyde çok sayıda toplantı gerçekleştirileceğini kaydetti.
Savunma sanayinde ‘kazan-kazan’ vurgusu
Ekonomik işbirliğinin önemli ayaklarından birinin de savunma sanayi olduğunu belirten Fidan, bu alandaki işbirliğini kazan-kazan anlayışıyla daha ileri taşımayı arzu ettiklerini söyledi. Savunma sanayinde halihazırda büyüyen ve olumlu seyreden projeler bulunduğuna işaret eden Fidan, bu projelerin iki ülkenin stratejik ortaklığına katkı sunduğunu dile getirdi.
Suriye mesajı: Zaman ulusal birlik zamanı
Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Fidan, Suriye’de yaşanan son olayların Türkiye’nin uzun süredir yaptığı uyarıları doğrular nitelikte olduğunu belirterek, “Şimdi zaman ulusal birlik zamanıdır” dedi.
Suriye’nin Halep kentinde meydana gelen olaylara işaret eden Fidan, SDG adını kullanan PKK/YPG’nin entegrasyon sürecini hayata geçirmemesi nedeniyle sahadaki risklerin arttığını söyledi. Örgütün zamana oynadığını ifade eden Fidan, entegrasyon yönünde adım atılmış olması halinde yaşanan gelişmelerin ortaya çıkmayacağını vurguladı.
Türkiye’nin Yemen, Somaliland, Sudan ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri aynı stratejik çerçevede değerlendirdiğini belirten Fidan, bölgesel istikrarın yalnızca güvenlik değil ekonomik işbirliğinin sürdürülebilirliği açısından da kritik olduğuna dikkat çekti. Kapsayıcı ve bütünleştirici yaklaşımların, hem siyasi istikrarı hem de ekonomik kalkınmayı destekleyeceğini vurguladı.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de “Umman ve Türkiye arasındaki ilişkilerin net ve emin adımlarla, doğru yolda ilerlediğini düşünüyoruz ve bu yol karşılıklı güven ve saygı esasına bağlı olarak oldukça gelişmekte. Burada çok ciddi potansiyel ve fırsatlar bulunuyor” dedi.
Türkiye’nin rolünün bölgedeki gerilimleri ve tırmanmaları azaltacak biçimde olduğunu dile getiren Busaidi, “Böylece siyasi diyalog kanallarının net esaslara dayalı bir şekilde yeniden ihya edileceğine inanıyoruz. Bölgede güven, istikrar ve refahın tohumları atılacak, esasları pekiştirilecektir” diye konuştu.
İsrail’e ‘böl, parçala, yönet’ eleştirisi
Hakan Fidan, SDG’nin tutumuna ilişkin değerlendirmesinde İsrail ile SDG bağlantısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “SDG’nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Fakat bunun yerine İsrail ile bir koordinasyon içerisinde, İsrail’in bölgemizde yürüttüğü ‘böl, parçala, yönet’ politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil.” PKK/YPG’nin elindekileri tutmaya ve taviz vermeden menfaatlerini ilerletmeyi esas alan yaklaşımının kimseye fayda sağlamadığını dile getiren Fidan, Suriye hükümetinin ise terörle mücadele kapasitesini güçlendirdiğini ve terör unsurlarıyla kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.