Türkiye ve Umman arasında ticaret hedefi 5 milyar dolar

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışiş­leri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen or­tak basın toplantısında konuş­tu. Fidan, Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin ekono­mik boyutunun hızla güçlen­dirildiğini belirterek, ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek amacıyla çalışmaların sürdü­ğünü söyledi.

Ticarette ivme, vize serbestisiyle desteklenecek

Fidan, geçtiğimiz ay Türki­ye ile Umman arasında vize serbestisi uygulamasının baş­latıldığını hatırlatarak, bu adı­mın ticaret, yatırım ve iş in­sanları arasındaki temasları hızlandıracağını ifade etti. Vi­ze serbestisinin yalnızca eko­nomik değil, siyasi ve kültürel ilişkiler açısından da iki ülke­ye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

“Ekonomik, siyasi ve kültü­rel alanlarda hayata geçirebi­leceğimiz büyük bir potansi­yel bulunuyor” diyen Fidan, bu potansiyelin somut projelere dönüştürülmesi için önümüz­deki dönemde teknik düzeyde çok sayıda toplantı gerçekleş­tirileceğini kaydetti.

Savunma sanayinde ‘kazan-kazan’ vurgusu

Ekonomik işbirliğinin önemli ayaklarından birinin de savunma sanayi olduğunu belirten Fidan, bu alandaki iş­birliğini kazan-kazan anlayı­şıyla daha ileri taşımayı arzu ettiklerini söyledi. Savunma sanayinde halihazırda büyü­yen ve olumlu seyreden pro­jeler bulunduğuna işaret eden Fidan, bu projelerin iki ülke­nin stratejik ortaklığına katkı sunduğunu dile getirdi.

Suriye mesajı: Zaman ulusal birlik zamanı

Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Fidan, Suriye’de yaşanan son olayla­rın Türkiye’nin uzun süredir yaptığı uyarıları doğrular ni­telikte olduğunu belirterek, “Şimdi zaman ulusal birlik za­manıdır” dedi.

Suriye’nin Halep kentinde meydana gelen olaylara işa­ret eden Fidan, SDG adını kul­lanan PKK/YPG’nin enteg­rasyon sürecini hayata geçir­memesi nedeniyle sahadaki risklerin arttığını söyledi. Ör­gütün zamana oynadığını ifa­de eden Fidan, entegrasyon yönünde adım atılmış olması halinde yaşanan gelişmelerin ortaya çıkmayacağını vurgu­ladı.

Türkiye’nin Yemen, So­maliland, Sudan ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri aynı stra­tejik çerçevede değerlendir­diğini belirten Fidan, bölge­sel istikrarın yalnızca güven­lik değil ekonomik işbirliğinin sürdürülebilirliği açısından da kritik olduğuna dikkat çek­ti. Kapsayıcı ve bütünleştirici yaklaşımların, hem siyasi is­tikrarı hem de ekonomik kal­kınmayı destekleyeceğini vur­guladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de “Umman ve Türkiye arasında­ki ilişkilerin net ve emin adım­larla, doğru yolda ilerlediği­ni düşünüyoruz ve bu yol kar­şılıklı güven ve saygı esasına bağlı olarak oldukça gelişmek­te. Burada çok ciddi potansiyel ve fırsatlar bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin rolünün böl­gedeki gerilimleri ve tırman­maları azaltacak biçimde ol­duğunu dile getiren Busaidi, “Böylece siyasi diyalog kanal­larının net esaslara dayalı bir şekilde yeniden ihya edilece­ğine inanıyoruz. Bölgede gü­ven, istikrar ve refahın tohum­ları atılacak, esasları pekiştiri­lecektir” diye konuştu.

İsrail’e ‘böl, parçala, yönet’ eleştirisi

Hakan Fidan, SDG’nin tutumuna ilişkin değerlendirmesinde İsrail ile SDG bağlantısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “SDG’nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Fakat bunun yerine İsrail ile bir koordinasyon içerisinde, İsrail’in bölgemizde yürüttüğü ‘böl, parçala, yönet’ politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil.” PKK/YPG’nin elindekileri tutmaya ve taviz vermeden menfaatlerini ilerletmeyi esas alan yaklaşımının kimseye fayda sağlamadığını dile getiren Fidan, Suriye hükümetinin ise terörle mücadele kapasitesini güçlendirdiğini ve terör unsurlarıyla kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.