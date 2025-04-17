Türkiye ve Zambiya arasında kolluk eğitimi protokolü yürürlüğe girdi

Türkiye ile Zambiya arasında imzalanan "Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Protokol, 28 Temmuz 2018 tarihinde Zambiya’nın başkenti Lusaka’da imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da ileri taşınması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında taraflar; eğitim programları düzenlenmesi, uzman değişimi, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşımı gibi başlıklarda işbirliği yapacak.

Bu adım, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle diplomatik ve kurumsal ilişkilerini çeşitlendirme politikası çerçevesinde atılmış son girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor.