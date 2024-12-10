Türkiye'de de çok yaygın! Teknoloji sektöründe dev satın alma

Aynı adlı uzaktan erişim yazılımıyla tanınan TeamViewer şirketi, dijital çalışan deneyimi konusunda uzmanlaşan 1E şirketini Carlye Group’dan 720 milyon dolara satın alıyor.

Goeppingen, Almanya merkezli şirket bugün yaptığı açıklamada, TeamViewer'ın şimdiye kadarki en büyük satın alma işleminin, yasal onayların alınmasının ardından 2025 yılının başlarında tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Şirket bu hamleyle Kuzey Amerika'daki varlığını artırmayı hedefliyor. 1E'nin ABD'deki müşterileri arasında HP ve Nike bulunuyor.

O dönemde yapılan açıklamaya göre Carlyle, 2021 yılında 1E'nin çoğunluk hissesini satın aldı ve şirketin kurucusu Sumir Karayi önemli bir azınlık hissesini elinde tuttu.

Carlyle anlaşmanın şartlarını açıklamadı.

Şirket, 42 ülkede 500'den fazla kuruluştaki sorunları gidermek için gerçek zamanlı teşhis, iyileştirme ve otomasyon sağlıyor.

Anlaşmanın şartları neler?

Anlaşma kapsamında 1E İcra Kurulu Başkanı Mark Banfield, TeamViewer'ın yönetim kurulu üyesi ve baş ticari sorumlusu olacak.

TeamViewer'ın ayrıca 1E'nin Pazarlama Direktörü Stephen Tarleton'ı da aynı göreve atamayı planladığı belirtildi.