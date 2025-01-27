Türkiye'de her beş kişiden biri evini ısıtmakta zorlandı

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, 2023 yılında AB nüfusunun yüzde 10,6’sı evlerini yeterince ısıtamadı. 2022 yılına kıyasla, evlerini ısıtamayanların sayısı 1,3 puan artmı oldu.

Verilere göre, evlerini ısıtmada en çok problem yaşayan iki ülke İspanya ve Portekiz oldu. Her iki ülkede nüfusun yüzde 20,8’i ısınmada problem yaşadı.

Türkiye beşinci sırada

Bu ülkeleri; Bulgaristan, Litvanya ve Yunanistan takip etti. Bulgaristan nüfusunun yüzde 20,7’si, Litvanya nüfusunun yüzde 20'si ve Yunanistan nüfusunun ise yüzde 19,2'si ısınmada problem yaşadı.

Türkiye ise evini ısıtmakta zorlanan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı. 2023'te Türkiye nüfusunun yüzde 19,5'i evini ısıtmakta zorlandı.

Lüksemburg, en az ısınma problemi yaşadı

Listede evlerini ısıtmada en az zorlanan ülkeler de yer aldı. Buna göre Lüksemburg nüfusunun sadece yüzde 2,1'i ısınmada problem yaşadı. Lüksemburg'u yüzde 2,6'yla Finlandiya takip etti.

Slovenya nüfusunun da sadece yüzde 3,6'sı ısınma problemi yaşarken; Avusturya nüfusunun yüzde 3,9'u ve Estonya nüfusunun yüzde 4,1'i evlerini ısıtmada zorlandı.