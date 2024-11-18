Türkiye'de yasaklı olan Roblox'tan kritik hamle! 'Kontrol' özellikleri geliyor

Türkiye’de yasaklanan popüler oyun uygulaması Roblox, ebeveynler için yeni bir kontrol paneli geliştirdi. Aileler bu panel üzerinden çocuklarının kimlerle etkileşimde bulunduğunu, oyunda ne kadar zaman geçirdiklerini ve doğru yaş kaydını yapıp yapmadıklarını kontrol edebilecekler.

Roblox ayrıca dokuz yaş altındaki kullanıcılar yalnızca hafif olarak derecelendirilen oyunları oynayabilecek. Orta dereceli içerikler ise yalnızca ebeveyn onayıyla erişilebilir olacak. 13 yaş altındaki çocuklar Roblox’un oyun dışındaki sohbet özelliklerine erişemeyecek.

Roblox, 3 Aralık’tan itibaren 13 yaş altındaki çocukların bazı yeni oyunlara erişimini engellemeye başlayacak. Ayrıca en küçük kullanıcıları hedef alabilecek uygunsuz çizimlerin yer aldığı kara tahta yazı fonksiyonları da yasaklanacak.

Roblox ne zaman yasaklandı?

Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna Türkiye’de Ağustos 2024’te erişim engeli getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söylemişti.

Roblox nedir, nasıl çalışıyor?

Roblox, dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri. Geleneksel oyunların aksine içerik kullanıcılar tarafından üretiliyor. Kullanıcılar platforma eş zamanlı girerek sanal dünyada buluşabiliyor. Oyunun dört yaş ve üzeri çocuklar için uygun olduğu belirtiliyor.