Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde İran'ı vurdu. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüeyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile çok sayıda bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail saldırıların süreceği mesajını verirken, İran ise sert karşılık verileceğini bildirdi. Orta Doğu'da bir kez daha savaşın fitili ateşlenirken Türkiye'den ilk tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İsrail, İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu barbarca bir saldırganlıktır

İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

Saldırı müzakereler sürerken geldi

Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

Tüm dünya tedbirler almalı

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."