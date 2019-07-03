Türkiye'den Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki

03 Temmuz 2019

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Aksoy, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Başkanı El-Mebruk Abdulhafiz ise Libya El-Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, hava saldırısına uğrayan merkezde yaklaşık 120 düzensiz göçmenin barındığını ifade etmişti.

Söz konusu merkezin UMH'ye bağlı Ed-Daman Taburu'na ait olduğu belirtilmişti.

Ölü sayısı 44'e yükseldi

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 44'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki Tacura kentinde yer alan göçmen merkezine düzenlenen hava saldırısında 44 kişinin hayatını kaybettiği, 130'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 600'den fazla düzensiz göçmene ev sahipliği yapan merkezin ikinci kez hedef alındığı aktarıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, "uluslararası kanun ve en basit insani normlara aykırı bu operasyonun emrini veren, gerçekleştirilen ve bu operasyona silah sağlayanların" uygun cezaya çarptırılması çağrısı yaptı.

Açıklamada Selame'nin şu sözlerine yer verildi:

"Perişan vaziyetleriyle bu barınakta bulunmak zorunda kalan insanları baskına uğratır gibi hedef alan bu saldırı bir savaş suçu niteliği taşıyabilir."

Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), saldırıya ilişkin ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı birlikleri sorumlu tutarken, Hafter tarafı saldırıya ilişkin sessizliğini koruyor.

"Hafter müttefiki ülkeler deliye döndü"

Bu arada UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Hafter destekçisi ülkelerin olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in geçen hafta kritik Giryan kentini kaybetmesinin ardından "Hafter müttefiki ülkelerin deliye döndüğünü" dile getiren Başağa, açıklamasında açıkça ülke ismi vermedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, Hafter'in baş destekçileri arasında yer alıyor.

Afrika Birliğinden bağımsız araştırma çağrısı

Afrika Birliği, Tacura kentindeki göçmen merkezine düzenlenen saldırının bağımsız şekilde araştırılması ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, gece saatlerinde göçmen barınma merkezine yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak için düzensiz göçmenlerin uğrak noktası haline geldi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin rakamlarına göre, Libya içindeki düzensiz göçmen barınma merkezlerinde kalan 6 bin göçmenden 3 bini "çatışma bölgelerine yakınlıkları nedeniyle" tehdit altında bulunuyor ve bu kişilerin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor.

AB: Libya'daki saldırının sorumluları hesap vermeli

Avrupa Birliği'nden (AB), Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen saldırıya ilişkin, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir." açıklamasında bulunuldu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

"Acil soruşturma başlatılmalı"

AB'nin sürekli olarak şiddetin sonlandırılması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması yönünde çağrılarını yinelediği kaydedilen açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte bu korkunç saldırıyı düzenleyelere ilişkin acil bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, saldırının Libya'da ateşkesin ne kadar aciliyet taşıdığını ortaya koyduğu belirtilerek, tüm taraflara barış inşa edilmesi için destek çağrısı yapıldı.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 44 kişi yaşamını yitirdiği ve 130'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Almanya: Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Almanya, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'da dün gerçekleştirilen saldırının tam olarak aydınlatılması gerektiğini belirterek, sorumluların bir an önce ortaya çıkartılarak yargıya teslim edilmesi çağrısında bulundu.

"Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir." diyen Breul, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyinin saldırıyla savaş suçu işlendiğini kaydetti.

Saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame ile temas halinde olduklarını aktaran Breul, tarafları BM çatısı altında görüşmeye çağırdı.

Breul, saldırının arkasında Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in olup olmadığı yönündeki soruya ise "Libya'da daimi bir temsilciliğimiz yok. O nedenle tam olarak kendi bulgularımız yok ancak saldırının tüm yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Fransa: Bu merkez ikinci kez hedef alındı

Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Tacura bölgesinde bulunan barınma merkezine yapılan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor. Bu merkez, Trablus'a yönelik saldırıların başladığından bu yana ikinci kez hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Libya'da tüm taraflara derhal tansiyonu düşürme ve saldırılara son verme çağrısı yapılan açıklamada, tarafların Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesindeki siyasi sürece dönmesi istendi.

Açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nın çalışmalarına da destek verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA