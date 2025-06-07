Türkiye’den NATO’ya net mesaj: Güvenilir ve güçlü bir müttefikiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 4-5 Haziran tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın açıklamasına göre Güler, Türkiye'nin NATO'daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Toplantılar sırasında genel olarak NATO’nun caydırıcılık kapasitesi, Ukrayna’ya verilen destek ve bölgesel güvenlik meselelerinin gündeme geldiğini belirten Güler, Ukrayna’daki ateşkes sürecine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da kalıcı bir ateşkes sağlanması için güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirten Güler, “Türkiye’nin ev sahipliğinde ve Sayın Trump’ın katılımıyla ateşkes ve barışın tesisi için çalışmaya hazır olunduğu muhataplara iletildi” dedi.

Güler, Türkiye’nin 70 yılı aşkın süredir NATO’ya bağlılığının Avrupa’nın kolektif savunmasına katkı sunduğunu vurgularken, Türkiye’nin ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu ve NATO harekâtlarına düzenli katkı sağladığını da belirtti.

“PKK’nın süreci sabote etmesine izin vermeyeceğiz”

Bakan Güler, konuşmasında terörle mücadele konusuna da değindi. 12 Mayıs’ta PKK/KCK’nın silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Güler, bu sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini dile getiren Güler, AB üyesi olmayan müttefiklerin de savunma mekanizmalarına etkin biçimde dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantılar kapsamında Belçika, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanlarıyla ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştiren Güler, bu temaslarda Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki hassasiyetini ve savunma sanayiine yönelik ihracat kısıtlamalarının kaldırılması beklentisini doğrudan ifade etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Bakan Güler, son olarak şunları söyledi:

"Güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak, bundan sonra da NATO’daki sorumluluklarımızı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz."