Türkiye'den Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen yargı sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Afek Moskovitch'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kırmızı bülten için resmi talep

Netanyahu ve Moskovitch hakkında "soykırım" suçundan 14 Temmuz 2026'da yakalama emri verildiğini belirten Gürlek, iki ismin uluslararası düzeyde aranması amacıyla kırmızı bülten yayımlanmasının İçişleri Bakanlığından talep edildiğini açıkladı. İlgili evrakın Dışişleri Bakanlığına da iletildiğini kaydetti.

Netanyahu ve Moskovitch'in, filodaki sivillere yönelik silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasıyla bağlantılı olarak "insanlığa karşı suç", "soykırım", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "eziyet", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması" suçlarından yargılandığı belirtildi.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 21, 2026

Gürlek, Gazze'de işlenen suçların cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek, ulusal ve uluslararası hukukun sunduğu imkanların kullanılacağını ifade etti.