Türkiye'den 'yeşil ışık' iddiası: Halep’te gerginlik tırmanıyor: Muhalif gruplar yeniden sahada!

Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği sürpriz bir operasyonla Halep’in merkezine ulaştıklarını duyurdu. Çarşamba günü başlayan ve hızla ilerleyen saldırılar, 2016’daki büyük kuşatma sonrası ilk kez muhaliflerin Halep’e dönüşünü işaret ediyor.

Şam Yönetimi'nden acil tedbirler

Silahlı grupların ilerlemesi üzerine Şam yönetimi, Halep havaalanını kapattı ve şehre giden tüm yolları bloke etti. Suriye devlet televizyonu, muhaliflerin şehir merkezine ulaştığı iddialarını yalanlarken, ordu güçlerinin saldırılara karşı koyduğunu ve gruplara ağır kayıplar verdirdiğini açıkladı.

Rusya’dan ek destek sözü

Askerî kaynaklara göre, Beşar Esad yönetimi, Rusya’dan yeni askerî ekipman ve hava desteği talep etti. Rusya’nın 72 saat içinde yeni teçhizat göndereceği bildirildi. Şam’ın, Halep’teki önemli bölgelerden güvenli çekilme talimatı verdiği öne sürülüyor.

Türkiye’nin pozisyonu tartışma yarattı

Saldırılar, Türkiye’nin HTŞ liderliğindeki gruplara destek verdiği iddialarını gündeme getirdi. Reuters’a konuşan kaynaklar, Türkiye’nin operasyona “yeşil ışık” yaktığını öne sürse de, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bu iddiaları yalanladı. Türkiye, bölgedeki saldırıların gerilimi azaltma anlaşmalarına zarar verdiğini belirtti.

Çatışmaların nedenleri

HTŞ liderliğindeki gruplar, operasyonun, son haftalarda Rus ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib’deki sivillere yönelik saldırılarına bir yanıt olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye ordusunun olası operasyonlarını önlemek istedikleri kaydedildi.

Halep’te tarihi anlar

Söz konusu çatışmalar, 2020 yılında Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmadan bu yana en büyük saldırı olarak değerlendiriliyor. Halep’in kalbine ilerleyen muhalif gruplar, 2016’daki kuşatma sonrası ilk kez bu kadar kritik bir başarıya imza attı.

Bölgedeki gerginlik tırmanırken, hem Türkiye hem de Rusya’nın bölgedeki pozisyonu yakından takip ediliyor.