Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen dört göçmen boğuldu

Yunanistan Sahil Güvenliği'nin açıklamasında detay verilmedi.

Yunanistan, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da yoksulluk ve savaştan kaçarak Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen göçmenler ve mülteciler için ana limanlardan biri olma özelliği taşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklanan veriler bu yıl Yunanistan'a gelen kişi sayısının 15 bin 600'ü aştığını, bunların 12 bininin ise deniz yoluyla ülkeye geldiğini gösteriyor.

Haziran ayında da yüzlerce kişi Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere bindikleri balıkçı teknesinin alabora olmasıyla Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda boğulmuştu.